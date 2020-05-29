В Одесі обмежили доступ на пляж біля затонулого танкера Delfi

18:46 26.06.2020   Украина

На одеський пляж "Дельфін" біля затонулого танкера Delfi обмежили доступ.

Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), повідомляє УНН з посиланням на Одеську міську раду.

"У зв'язку з триваючим витоком нафтопродуктів з танкера, а також з огляду на інформацію Державної екологічної інспекції в Одеській області про перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів і забруднення води в районі траверсів 10 і 10а пляжу Дельфін, комісія прийняла рішення про обмеження доступу відпочиваючих на пляж в цьому районі узбережжя", - повідомили в міськраді.

Нагадаємо, голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований повідомив на цьому тижні, що в районі пляжу "Дельфін" в Одесі, через розлив палива з затонулого танкера Delfi, у воді зафіксовано перевищення вмісту нафтопродуктів.

У свою чергу мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Delfi можна підняти і відбуксирувати його в найближчий порт за 68 днів.

Танкер-заправник Delfi в сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада - перекинувся.



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