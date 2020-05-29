В Одесі неонацисти намагалися підпалити мечеть напередодні Дня кримськотатарського прапора

18:31 26.06.2020   Украина

Служба безпеки України попередила в Одесі спробу неонацистської організації підпалити мечеть із використанням двох пляшок із запалювальною сумішшю напередодні Дня кримськотатарського прапора та Дня Конституції України.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували, що двоє неонацистів планували вчинити теракт з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні та повалення конституційного ладу", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у координації діяльності структури слідчі СБУ обґрунтовано підозрюють представників спецслужб РФ.

У результаті проведеної спецоперації в ніч з 25 на 26 червня співробітники СБ України затримали у центрі Одеси двох учасників неонацистської організації під час спроби підпалу культової ісламської споруди із використанням двох пляшок із запалювальною сумішшю.

Так, СБУ встановила, що один із затриманих прибув до України після тривалого проживання в РФ. У ході проведення особистого огляду та обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці вилучили засоби підпалення, мобільні термінали та записники із доказами планування терористичного акту.

Наразі фігурантів справи затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили та припинили діяльність неонацистського радикального осередку, який очолював громадянин РФ.



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