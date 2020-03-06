Херсонський морпорт передали у концесію - угоду підписали за участю Президента
|18:01 26.06.2020
|Украина
Президент України Володимир Зеленський у ході робочої поїздки до Херсонської області взяв участь у підписанні угоди щодо передачі в концесію майна державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт» і майна державного підприємства «Адміністрація морських портів України».
Захід транслював Офіс Президента у Facebook, повідомляє Укрінформ.
«Це прекрасна подія для України і перш за все для Херсонщини. У нас вперше за всю історію незалежності України морська концесія. Я вітаю всіх, думаю, можна цьому поаплодувати», - сказав Зеленський у виступі після підписання угоди.
Він поінформував, що обговорив з інвесторами найголовніші, на його думку, деталі – це, зокрема збереження людей, які працюють, збільшення робочих місць і заробітних плат.
Глава держави відзначив, що це логічно з точки зору країни, яка зараз будується, - вільна, ринкова і демократична.
Перед цим глава держави ознайомився з перебігом реконструкції аеропорту «Херсон».
Робоча поїздка Президента України до Херсонської області / Фото: https://www.president.gov.ua
Президент також ознайомиться з перебігом будівництва та реконструкції об’єктів інфраструктури в межах реалізації програми «Велике будівництво».
Крім того, Володимир Зеленський візьме участь у роботі круглого столу з керівниками сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств Херсонської області.
Ще на цю тему:
Одесский припортовый завод стал частным акционерным обществом
Транспортний гігант з Об’єднаних Арабських Еміратів придбав український контейнерний термінал
Морський порт "Ольвія" стане першим концесійним портом в Україні
Концессию ХМТП должен разблокировать Верховный суд
Договори про концесію портів будуть підписані за графіком – Криклій
АМКУ дозволив концесію морпорту Херсон
АМКУ дозволив концесію ще одного порту
Антимонопольний комітет дозволив концесію порту "Ольвія"