Грузия присвоила статус «сотрудников, оказывающих ключевые услуги» морякам, морскому персоналу, персоналу рыболовных судов и оффшорного энергетического сектора независимо от их национальности и юрисдикции судов.

Об этом сообщил Профсоюз работников морского транспорта Украины, передают Порты Украины.

Таким образом, Грузия стала одной из первых стран, которые признали моряков «ключевыми работниками» и разрешили смену и ротацию экипажей на своей территории.

Государство постепенно приближается к статусу «безопасного хаба» для смен моряков: судовладельцам будет предоставлена возможность безопасно направлять членов экипажей транзитом через Грузию до конечного пункта назначения.

В целях поощрения ротации грузинских моряков несколько судов были освобождены от платы за заход в порты Грузии в случае, если этот заход подразумевал только смену экипажа.

В мае 2020 года Международная палата судоходства (ICS), Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) и Международная федерация транспортных рабочих (ITF) настоятельно попросили генеральноого секретаря ООН принять меры по обеспечению смены экипажей морских судов.