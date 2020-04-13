В оккупированных крымских портах готовятся к открытию железнодорожного сообщения
|17:30 26.06.2020
|Крым
Подготовка грузовой и железнодорожной инфраструктуры для обеспечения транспортной доступности мощностей терминалов и для обработки грузов в оккупированных Крымских портах идет полным ходом.
Это обусловлено вводом в эксплуатацию железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Там же, в морских портах, среди обрабатываемых грузов встречаются инертные материалы, металлопрокат, пакетированные и тарно-штучные грузы, а также зерновые и генеральные грузы, передают Новости Крыма.
Кроме того, ведутся переговоры о поставке зерна по железной дороге с юга и средней части России с целью накопления судовых партий на мощностях портов и дальнейшей отправки его в Сирию, Египет, Турцию и страны Европы.
Грузовые поезда будут ходить и в соседние регионы, но все зависит от заключенных договоров крымскими предприятиями.
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