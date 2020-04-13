Подготовка грузовой и железнодорожной инфраструктуры для обеспечения транспортной доступности мощностей терминалов и для обработки грузов в оккупированных Крымских портах идет полным ходом .

Это обусловлено вводом в эксплуатацию железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Там же, в морских портах, среди обрабатываемых грузов встречаются инертные материалы, металлопрокат, пакетированные и тарно-штучные грузы, а также зерновые и генеральные грузы, передают Новости Крыма.

Кроме того, ведутся переговоры о поставке зерна по железной дороге с юга и средней части России с целью накопления судовых партий на мощностях портов и дальнейшей отправки его в Сирию, Египет, Турцию и страны Европы.

Грузовые поезда будут ходить и в соседние регионы, но все зависит от заключенных договоров крымскими предприятиями.