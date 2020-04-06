Суспільне запускає новинний сайт про окупований Крим

17:18 26.06.2020   Крым

У День кримськотатарського прапора, 26 червня, запрацює новинний сайт Суспільне Крим. Нова діджитал-платформа Суспільного — crimea.suspilne.media — розповідатиме про події на окупованому півострові.

Для мовника це перший досвід запуску сайту одночасно чотирма мовами, тому до роботи залучили перекладачок англійською та кримськотатарською, повідомляє "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

Читайте новини на Суспільне Крим, дивіться сюжети про окупований півострів та знайомтеся з історіями відомих кримчан. Для глядачів телеканалу UA: КРИМ буде доступна онлайн-трансляція.

Шефредактор телеканалу UA: КРИМ Алім Абдулхаіров поділився, що новий сайт повинен не тільки розповідати Україні про Крим і Криму про Україну, а ще й нагадувати світові про них обох.

«Створюючи сайт Суспільне Крим, ми мали на меті збільшити нашу аудиторію в діджиталі. Ми хочемо виконувати функції Суспільного мовника й за межами України, тому ресурс працюватиме чотирма мовами — кримськотатарською, українською, російською та англійською», — додав Алім Абдулхаіров.

Сайт створила команда цифрових платформ Суспільного. Суспільне Крим буде частиною загальнонаціонального сайту Суспільне Новини. Старшим редактором сайту стане Микола Матвійчук.

 



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