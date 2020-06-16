У Військово-Морських Силах урочисто піднято кримськотатарський прапор на рейдовому буксирі Яни Капу

17:01 26.06.2020   Крым

Сьогодні, в день кримськотатарського прапору, на рейдовому буксирі Яни Капу, урочисто піднято національний прапор кримськотатарського народу.

Святковий захід очолив заступник командувача національного флоту капітан 1 рангу Олексій Доскато, який, зі словами вдячності, наголосив, що військові моряки пам'ятають, як кримські татари одні з перших підтримали українських захисників під час окупації військових частин росіянами та допомагали полоненим під час інциденту в Керченській протоці у 2018 році, передає служба зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

- Ми пишаємося нашими побратимами – кримськими татарами, які разом з нами боронять нашу неньку Україну. Я впевнений, що в українському Криму знову замайорять два прапори – державний прапор України та прапор кримськотатарського народу, - зазначив капітан 1 рангу Олексій Доскато.

Серед запрошених гостей, окрім військовослужбовців кримськотатарського походження, були присутні представники кримськотатарської громади Одещини. Мєр‘єм Джелілова, як голова організації, подякувала Командуванню українського флоту за постійну підтримку кримських татар.



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