Держсекретар США Майк Помпео закликав країни Європи більш серйозно ставитися до своєї безпеки, зокрема до погроз з боку Китаю і Росії.

Про це він заявив у четвер на організованому Німецьким фондом Маршалла (GMF) веб-заході «Брюссельський форум», повідомляє «Голос Америки».

За словами Помпео, в той час як США розглядають політику влади Росії як «серйозну загрозу», низка європейських країн ставиться до Москви з меншою настороженістю. Прикладом цього він назвав те, що військові витрати Німеччини становлять менше 2 відсотків. На думку США, Європа повинна збільшити рівень власної відповідальності за свою оборону. Держсекретар також дав зрозуміти, що будівництво за участю Німеччини трубопроводу «Північний потік-2», на думку Вашингтону, збільшує залежність ФРН і всього ЄС від Росії.

«Значна частина енергії Німеччини буде тепер пов’язана з Росією настільки глибоким і фундаментальним чином, що у Володимира Путіна, який, ймовірно, залишиться при владі протягом досить довгого часу, буде можливість, реальна можливість, завдати істотної шкоди Німеччині, якщо він вирішить це зробити», – зазначив Помпео.

Зараз будівництво газопроводу призупинене через санкції США, проте, за деякими повідомленнями, Росія готується його відновити. Влада Німеччини розходиться з Вашингтоном в оцінці проєкту. Агентство Bloomberg напередодні повідомило, що Німеччина обговорює з партнерами по ЄС можливість скоординованої політики у відповідь на санкції США.

Саме прагненням спонукати Німеччину до активнішої співпраці в сфері оборони Помпео пояснив майбутнє виведення частини американського контингенту з цієї країни.

Велика частина виступу держсекретаря, проте, була присвячена Китаю. Помпео закликав до діалогу між США і ЄС з приводу загальної скоординованої політики стосовно Пекіну.

США займають більш жорстку позицію стосовно Китаю, ніж Європейський союз. На думку Вашингтону, Пекін збільшує свій політичний, економічний і військовий вплив у всьому світі, підриваючи існуючий світопорядок, західні демократичні інститути, поширюючи авторитаризм і корупцію.

24 червня стало відомо, що уряд США вирішив вивести 10 тисяч своїх військових з Німеччини. Деякі з них повернуться у США, інших передислокують у Тихоокеанський регіон та в країни Східної Європи.