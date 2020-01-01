Запрет на регулярное авиасообщение, который действовал в Грузии до 30 июня, продлен до 31 июля включительно.

Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Агентства гражданской авиации Минэкономики республики, передает ЦТС, ссылаясь на РЖД-Партнер.

"Ограничения на осуществление международного регулярного авиасообщения продлены и действуют до 31 июля 2020 года включительно. Агентство гражданской авиации уже проинформировало об этом авиакомпании, которые осуществляли регулярные полеты в направлении Грузии", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточняют, что решение о начале полетов будет принято исходя из ситуации, которая складывается в Грузии и в мире в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

"Мы призываем граждан и пассажиров воздержаться от покупки билетов в то или иное направление до того, пока дата о восстановлении регулярного авиасообщения и расписание полетов не будут подтверждены официальными источниками", - добавили в агентстве.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава в четверг заявила, что республика планировала начать регулярное авиасообщение с внешним миром с 1 июля, однако в связи с ухудшением ситуации с пандемией коронавируса эту дату придется перенести на конец июля. По ее словам, Грузия активно вела переговоры с Израилем о начале прямого авиасообщения с 1 июля, однако израильская сторона попросила отложить обмен туристами из-за ухудшающейся там эпидемиологической ситуации. По словам Турнавы, в ближайшие дни Евросоюз должен опубликовать список стран, с которыми безопасно восстанавливать сообщение, и Грузия будет действовать исходя из этого.

В Грузии из-за пандемии с 21 марта по 22 мая действовал режим ЧП. Кроме того, с 21:00 до 6:00 действовал комендантский час. Республика 18 марта ввела запрет на въезд иностранцев, а 21 марта прекратила авиасообщение со всеми государствами. По последним данным, в стране выявлено 917 случаев заражения коронавирусом. Еще трое граждан Грузии с инфекцией доставлены на родину из-за рубежа. Выздоровели 776 человек. На карантине находятся более 2,6 тыс. человек, в стационарах проходят лечение 260 пациентов, умерли 14 заразившихся.

Как известно, с 1 июля выполнить свой первый рейс в Грузию после ослабления карантина планировала украинская авиакомпания SkyUp. На этот же день запланирован первый рейс перевозчика в Албанию.