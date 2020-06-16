Представництво України в ООН подякувало генеральному секретарю Антоніу Гутеррешу за підтвердження принципової позиції ООН про невизнання анексії Криму Російською Федерацією.

Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку української місії в ООН у Twitter.

"Україна вдячна генеральному секретарю Антоніу Гутеррешу за підтвердження принципової позиції ООН про невизнання анексії Криму Російською Федерацією. Будь-які спроби Росії під різними приводами виправдати її агресію проти України - приречені на поразку”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, генсек ООН напередодні дня кримськотатарського прапора нагадав, що Крим - це Україна.