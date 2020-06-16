Україна подякувала генсеку ООН за принципову позицію щодо анексії Криму

16:02 26.06.2020   Крым

Представництво України в ООН подякувало генеральному секретарю Антоніу Гутеррешу за підтвердження принципової позиції ООН про невизнання анексії Криму Російською Федерацією.

Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку української місії в ООН у Twitter.

"Україна вдячна генеральному секретарю Антоніу Гутеррешу за підтвердження принципової позиції ООН про невизнання анексії Криму Російською Федерацією. Будь-які спроби Росії під різними приводами виправдати її агресію проти України - приречені на поразку”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, генсек ООН напередодні дня кримськотатарського прапора нагадав, що Крим - це Україна.



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