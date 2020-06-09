Напередодні стратегічних командно-штабних навчань збройних сил РФ "Кавказ-2020" Україні варто готуватися до російської інформаційної кампанії та залякування Росією України і країн ЄС актом відкритої військової агресії.

Як інформує Цензор.Нет, про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Навчання ("Кавказ-2020" - ред.) буде використано російським керівництвом для демонстрації Україні та державам Європи воєнної могутності Росії. Навчання слід розглядати як елемент тиску на нашу країну. В цей час посилиться інформаційна кампанія Росії, у тому числі з використанням українського інформаційного простору. Основна мета полягатиме у залякуванні та нав’язуванні на всіх рівнях думки про незворотність виконання російських вимог стосовно окупованих територій та здатність Кремля відстоювати свої інтереси з використанням сили. У зв’язку з цим між Головним управління розвідки, Генеральним штабом Збройних сил України, командуванням Об’єднаних сил налагоджена чітка взаємодія з обміну інформацією. За результатами навчання збройних сил Росії "Кавказ-2020" буде підготовлений відповідний аналіз та пропозиції щодо нейтралізації загроз від Російської Федерації", - зазначив представник ГУР.

"До участі у навчанні "Кавказ" також запрошені контингенти збройних сил 17 країн-партнерів. Розрахунково очікується залучення щонайменше 100-120 тис. осіб, 3000 бойових броньованих машин (з них не менше 500 танків), 300 літаків, 250 вертольотів, 50 кораблів та до 5 підводних човнів", - зазначив Скібіцький.

Розвідники особливу увагу звертають на перевірку готовності до застосування інтегрованого угруповання військ. Воно складається з регулярних військ, місцевих збройних формувань, приватних військових компаній, цивільних і неурядових організацій, які об’єднані під єдиним командуванням та діють за єдиним задумом для виконання завдань на території противника.