В оккупированном Севастополе – пять новых случаев заражения COVID-19, среди больных есть 6-летний ребенок
|15:30 26.06.2020
|Крым
К утру 26 июня в оккупированном Севастополе зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19.
Среди заболевших – шестилетняя девочка, ранее диагноз был подтвержден у ее мамы, сообщают оккупанты, передают Крым.Реалии.
«Из четверых взрослых двое прибыли в город из других регионов: сданные на пунктах пропуска анализы подтвердили коронавирусную инфекцию», – сказано в сообщении российского правительства города.
Всего с начала года в оккупированном Севастополе, по данным "властей", новой коронавирусной инфекцией заболело 220 человек. В настоящий момент в стационарах находится 36 человек. Выздоровело 173 человека, 3 человека умерло.
При этом в инфекционной больнице находится под наблюдением 116 человек, в городской больнице № 9 – 66. Под наблюдением по месту жительства – 1207 человек.
За минувшие сутки в аннексированном Крыму подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции.
Всего с начала пандемии, по данным власти, в Крыму зарегистрировано 644 случая новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 94 случая – из соседней России и лица, выявленные по контакту с ними. Выздоровевших за весь период – 452 человека, умерли 25 человек с коронавирусом.
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