Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выразил уверенность над всем Крымом снова поднимут государственный флаг Украины, а рядом с ним крымскотатарский – в качестве флага крымскотатарской национальной автономии.

Об этом он сказал, выступая на церемонии поднятия флагов у здания МИД Украины в Киеве 26 июня, передают Крым.Реалии.

«Вызовы и угрозы, которые стоят перед Украиной в связи с российской агрессией, в результате которой оккупирован Крым и происходит попытка его аннексии, сопротивление этой агрессии, объединяет граждан Украины разных национальностей и вероисповеданий, способствует созданию украинской политической нации», – сказал Чубаров.

Он отметил, что «чествование крымскотатарского национального флага украинским государством и украинским обществом свидетельствует об уважении к истории коренного народа Крыма и придают уверенность всем гражданам Украины, которые живут в Крыму в восстановлении государственного суверенитета украинского государства над Крымом».

«Крымскотатарский национальный флаг сегодня узнается по всему миру. Он сразу ассоциируется с крымскими татарами, Крымом и Украиной Выражаю уверенность в неотвратимости того времени, когда над всем Крымом снова будет поднят государственный флаг Украины, а рядом с ним крымскотатарский флаг в качестве потенциального флага крымскотатарской национальной автономии в составе Украины», – сказал Чубаров.

Власти Херсонской области 26 июня подняли над зданием своей администрации крымскотатарский флаг вместе с украинским, отметив, что таким образом хотят продемонстрировать коренному народу аннексированного Крыма, что Украина помнит о них.

Крымских татар с Днем их национального флага поздравили в Офисе президента Украины, напомнив о тех, кто находится сейчас в российском заключении.

Накануне председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров сообщил, что МИД Украины дал директиву посольствам страны во всем мире в День крымскотатарского флага, 26 июня, поднять вместе с государственном флагом Украины флаг крымских татар.

В этот день в Киеве также запланирован тематический автопробег и вечером – торжественное шествие и вынос большого крымскотатарского флага.

Глава «Крымскотатарского ресурсного центра» Эскендер Бариев отметил, что подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма применяют двойные стандарты по отношению к крымскотатарским активистам, пытаясь помешать им провести акции 26 июня – в День крымскотатарского флага