Президент Молдови пішов на самоізоляцію після візиту до Москви

14:44 26.06.2020   Молдова

Після приїзду з Москви, де президент Молдови Ігор Додон брав участь у військовому параді, він прийняв рішення самоізолюватися в своїй резиденції в Голерканах.

Про це Додон повідомив в ефірі відеоплатформи "Президент відповідає", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал TV8.

"Я вирішив деякий час провести в ізоляції. 48, 72 години, скільки буде потрібно. Поки не буду брати участь у публічних заходах. Але наступного тижня поїду в Окницю на зустріч", - сказав Додон.

За словами президента, він двічі здав тест на коронавірус перед поїздкою до Москви. Всі 75 солдатів Національної армії, які також брали участь у параді, здорові.

Додон також спростував чутки, що в його оточенні є інфіковані COVID-19. Він зазначив, що за весь час пандемії був виявлений всього один випадок коронавірусу в президентурі і 5-6 в службі Державної охорони.

"В оточенні президента заражених коронавірусом немає. Ми приймаємо всі запобіжні заходи. Візити по території продовжаться" – заявив він.

Нагадаємо, Додон був одним з небагатьох лідерів європейських країн, які відвідали парад у Москві.



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