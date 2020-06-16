У п’ятницю, 26 червня, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом із національним лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим та Головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим підняли на щоглі МЗС кримськотатарський прапор. Кулеба підкреслив, що Крим був, є, і буде українським і жодне положення російського законодавства не зможе завадити його деокупації.

Про це повідомляє прес-служба відомства, передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.

"Нині багато хто переймається змінами до російської конституції, які, мовляв, мають зафіксувати "непорушність кордонів Росії". Сьогодні я хочу твердо заявити: жодне положення російського законодавства - зафіксоване у законі, указі президента чи конституції цієї країни - не зможе завадити деокупації Криму. Крим був, є, і буде українським", - заявив Кулеба.

Міністр підкреслив, що захист прав кримських татар, які залишилися в незаконно окупованому Криму, і деокупація Криму завжди будуть його пріоритетом на посаді.