В оккупированном Крыму подтверждены новые случаи коронавируса
|14:01 26.06.2020
|Крым
В оккупированном Крыму за сутки подтверждены 6 новых случаев коронавируса.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», два человека заболели в Ялте – один из них местный житель, другой приехал из Краснодарского края.
Продолжается распространение инфекции в Евпаторийской городской больнице – там еще двое заболевших, в том числе медик. Житель Симферополя заразился в семейном очаге, а житель Алушты был госпитализирован с диагнозом «внегоспитальная пневмония».
Всего начала эпидемии в оккупированном Крыму зарегистрированы 644 случая COVID-19, 25 зараженных скончались.
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