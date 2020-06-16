В оккупированном Крыму за сутки подтверждены 6 новых случаев коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два человека заболели в Ялте – один из них местный житель, другой приехал из Краснодарского края.

Продолжается распространение инфекции в Евпаторийской городской больнице – там еще двое заболевших, в том числе медик. Житель Симферополя заразился в семейном очаге, а житель Алушты был госпитализирован с диагнозом «внегоспитальная пневмония».

Всего начала эпидемии в оккупированном Крыму зарегистрированы 644 случая COVID-19, 25 зараженных скончались.

