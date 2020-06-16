Біля МЗС Литви вивісили кримськотатарський прапор

13:33 26.06.2020   Крым

Біля будівлі МЗС Литви вивісили прапор кримських татар з нагоди Дня кримськотатарського прапора.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

"Кримськотатарський прапор біля МЗС. Сьогодні, у 10-ту річницю Дня кримськотатарського прапора, ми вшановуємо кримських татар. Ми ще раз заявляємо, що не визнаємо незаконну анексію українських  Криму і Севастополя і закликаємо РФ припинити порушувати міжнародне право", - написав він.

Нагадаємо, 10 червня ЄС на рік продовжив пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.



Ще на цю тему:

15:02 26.06.2020
Чубаров хочет, чтобы флаг крымских татар стал символом национальной автономии в составе Украины
13:01 26.06.2020
Ткаченко - про кримських татар: Нас об’єднують не лише кольори прапорів
12:44 26.06.2020
Кримськотатарський прапор для всього світу став символом нескореності – ОП
12:16 26.06.2020
Адвокат Курбединов обратился к Генпрокурору России из-за нарушения прав Теймура Абдулаева в колонии
12:01 26.06.2020
МЗС висловило протест через переслідування Росією шістьох кримчан у “справі Хізб ут-Тахрір”
10:03 26.06.2020
Суд у Криму залишив чинним рішення про тримання політв'язня Машаріпова в психлікарні
09:02 26.06.2020
Похищенного в 2016 году Эрвина Ибрагимова включили свидетелем в обвинительное заключение Джемилева
08:15 26.06.2020
Суд в России полностью отклонил апелляцию адвокатов на приговор по «ялтинскому делу Хизб ут-Тахрир»
20:15 25.06.2020
Кориневич: 94 українські політв'язні перебувають в окупованому Криму та в РФ, близько 70 із них - кримські татари
18:15 25.06.2020
Зеленський і Ердоган обговорили будівництво житла для кримських татар в Херсонській області
18:00 25.06.2020
В Криму «суд» переніс засідання у «справі Джемілєва», в «справі Чубарова» розглянуть скаргу адвоката на «тяганину» / Відео
13:15 25.06.2020
Адвокаты добились вывода Эмиля Джемадинова из трехмесячного пребывания в камере ШИЗО
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
14:45 23.06.2020
Попавших в беду азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
10:42 24.06.2020
Прем’єра Болгарії, який увійшов до церкви без маски, оштрафують за порушення карантину
Всі новини країни
Греция Греция
13:45 23.06.2020
У НАТО тривають військові навчання для посилення спільної розвідки
17:31 22.06.2020
В уряді Греції заявляють, що не припинять боротися за мармури Парфенона
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
Всі новини країни
Грузия Грузия
08:45 26.06.2020
Грузія відкриває кордони: з'явилися деталі
12:30 25.06.2020
Грузинские спецслужбы получили от США оборудование для обнаружения взрывчатых веществ
19:45 23.06.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в летнем периоде обучения проведут более сотни учений
14:30 23.06.2020
Скандальний грузинський журналіст жорстко принизив Путіна після чуток про замах / Відео
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:44 26.06.2020
Президент Молдови пішов на самоізоляцію після візиту до Москви
11:31 26.06.2020
У Молдові не підтвердили збільшення скидів води на одній з ГЕС через повені в Україні
18:30 25.06.2020
В Молдове приравняли советские символы к символам фашизма
15:30 24.06.2020
На кордоні затримали громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку через спробу вбивства
Всі новини країни
Россия Россия
14:30 26.06.2020
У Росії за добу виявили мінімальне з кінця квітня число випадків зараження коронавірусом
13:48 26.06.2020
"Північний потік - 2": уряд Німеччини розглядає можливість спільної відповіді ЄС на санкції США
10:46 26.06.2020
Посол Мельник: Стаття Путіна про Другу світову - неприхована погроза Європі
09:45 26.06.2020
Моряків ЧФ РФ звільняють через "неправильне" голосування на референдумі про "обнулення" Путіна
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
18:15 17.06.2020
У Румунії – найбільший приріст нових хворих за останні 6 тижнів
Всі новини країни
Турция Турция
13:45 25.06.2020
Туреччина нарощує десантні можливості: незабаром розпочнуться випробування амфібійної машини / Фото
09:45 25.06.2020
В Турции испытали снаряд для уничтожения бетонных укрытий / Видео
20:30 24.06.2020
У Стамбулі – смерч і підтоплення, одна людина загинула
11:00 23.06.2020
Турецька армія отримає понад 500 дронів-камікадзе: у Росії розхвилювалися / Фото, відео
Всі новини країни
Украина Украина
15:02 26.06.2020
Чубаров хочет, чтобы флаг крымских татар стал символом национальной автономии в составе Украины
14:14 26.06.2020
"Жодне положення російського законодавства не зможе завадити деокупації Криму" - Кулеба
14:01 26.06.2020
В оккупированном Крыму подтверждены новые случаи коронавируса
13:33 26.06.2020
Біля МЗС Литви вивісили кримськотатарський прапор
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд