Біля МЗС Литви вивісили кримськотатарський прапор
|13:33 26.06.2020
|Крым
Біля будівлі МЗС Литви вивісили прапор кримських татар з нагоди Дня кримськотатарського прапора.
Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.
"Кримськотатарський прапор біля МЗС. Сьогодні, у 10-ту річницю Дня кримськотатарського прапора, ми вшановуємо кримських татар. Ми ще раз заявляємо, що не визнаємо незаконну анексію українських Криму і Севастополя і закликаємо РФ припинити порушувати міжнародне право", - написав він.
Нагадаємо, 10 червня ЄС на рік продовжив пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.
Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.
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