У Збройних силах України за добу зареєстрували ще 3 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, загалом хворіють 153 особи.

Про це повідомляє УНН із посиланням сторінку в Facebook командування Медичних сил ЗСУ.

“Станом на 10:00 26 червня в Збройних Силах України хворіє 153 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало — 294 особи, летальних випадків — 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 591 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 178 осіб. За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що з них у Національному військово-медичному клінічному центрі “ГВКГ” на лікуванні перебуває 1 військовослужбовець.

“Стан здоров’я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 2 особи (Київська та Вінницька області — по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання”, — вказано у повідомленні.

Зазначається, що аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми — друзями та рідними.