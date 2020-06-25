Украинский независимый морской профсоюз уведомил ОБСЕ и ИМО об угрозах безопасности судоходства, жизни и здоровья в портах и водах оккупированного Крыма.

Морские профсоюзы призвали международные организации дать отпор милитарным практикам России в портах и водах оккупированной АРК, которые вредят экономическому процветанию региона и несут опасность жизни и здоровью моряков, сообщает GUILDHALL.

Внимание ОБСЕ и ИМО было обращено на присвоение РФ крымских морских активов, тотальной милитаризации гражданской инфраструктуры изолированного Крыма, а также постоянный поиск и имплементацию способов преступного обхода крымских санкций.

Морское сообщество акцентировало внимание на вредной практике втягивания Россией морского бизнеса (страховых компаний, классификационных обществ, судовладельцев и операторов суден, крюинговых компаний) в политику признания «российского Крыма», что нивелирует международные усилия по поддержанию мирного режима плавания и безопасных условий морского судоходства.

Был сделан акцент на манипуляциях России с морскими флагами и системой идентификации суден (АИС) для незаконных судозаходов в порты Крыма, захватах имущества моряков и рыбаков, беспочвенных проверках суден, негативных последствиях для экологии региона (взрывы, пожары, проливы нефти).

УНМП объяснил, что был вынужден инициировать защиту прав моряков и рыбаков против агрессивных действий Российской Федерации в Комитете по правам человека ООН и Европейском суде по правам человека, и призвал морские государства и бизнес не содействовать преступным действиям РФ в Крыму.

Отмечается, что проявления управленческого или коммерческого взаимодействия с «властями» на полуострове (портовыми администрациями, судоремонтными компаниями, классификационными обществами, учебными заведениями) являются абсолютно недопустимыми и вредными. Так как Россия часто использует моряков и крымский бизнес в политической пропаганде, пренебрегая правами и безопасностью.

Напомним, поскольку Украина официально закрыла для международного судоходства морские порты в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, и Ялте — любые судозаходы являются противоправными, сулят судовладельцам, капитанам и экипажам суден штрафами или даже тюремным заключением.

Мнения некоторых стран, о невозможности повлиять на ситуацию в связи с тем, что (регулярное сообщение) в крымские порты осуществляется частными перевозчиками является ошибочным и неубедительными так как учреждения государства порта и судовладельца осуществляют контроль в сфере морской политики.