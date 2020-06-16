Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко привітав кримських татар з Днем кримськотатарського прапора та зазначив, що не втрачає віри в те, що повернути окупований Росією Крим вдасться.

Про це він написав у Facebook, повідомляє Укрінформ.

"Біля міністерства сьогодні майорить кримськотатарський стяг, як ознака вдячності кримським татарам. За те, що вони борються за повернення своєї окупованої домівки, відстоюють власні права та не втрачають віру, що знову зможуть без болю думати про Крим. Я теж не втрачаю цю віру", - підкреслив Ткаченко.

Він наголосив на тому, що Крим - це Україна, а кримські татари - корінний народ України. "Нас об’єднують не лише кольори прапорів, а й спільна доля", - відзначив міністр.

Дуже символічним є те, додав Ткаченко, що 25 червня 2020 року Кабінет міністрів України на своєму засіданні прийняв постанови “Про внесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (АР Крим)” та “Про внесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (м. Севастополь)”. Відповідно до документів, до реєстру внесено 175 об’єктів культурної спадщини національного значення, розташованих на тимчасово окупованій території Кримського півострова - 164 в АР Крим і 11 в місті Севастополь.

"Так ми зробили ще один крок, який показує Росії, що не вдасться привласнити собі ні наші пам’ятки, ні нашу культуру, ні нашу ідентичність. Крим у нашому серці, тому що це Україна. І цей день настане", - переконаний міністр.