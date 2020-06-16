Фрегат ЧФ «Адмирал Григорович» возвращается в оккупированный Севастополь из Средиземного моря

12:29 26.06.2020   Крым

Фрегат Черноморского флота России «Адмирал Григорович» направляется в оккупированный Севастополь после выполнения задач в Средиземном море.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ РФ, передает Крым Информ.

В ходе выполнения поставленных задач экипаж фрегата совершил переход в акваторию Индийского океана, где участвовал в мероприятиях по демонстрации флага Российской Федерации.

По плану ротации сил Черноморского флота РФ в дальней морской зоне «Адмирала Григоровича» сменил фрегат «Адмирал Макаров», который ранее прибыл в Средиземное море.



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