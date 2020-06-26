Адвокат Эмиль Курбединов направил Генеральному Прокурору России Игорь Краснову жалобу и настаивает на проверке действий сотрудников Прокуратуры Башкортостана.

Защитник просит привлечь их к дисциплинарной ответственности, передает КРЫМСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ.

Ранее сотрудники Прокуратуры Башкортостана отказались рассматривать заявление Курбединова с просьбой привлечь к административной ответственности сотрудников исправительной колонии №2 в Башкортостане, которые более 100 дней безосновательно содержат политзаключенного Теймура Абдуллаева в ШИЗО.

В своей жалобе Генпрокурору Краснову адвокат указывает, что просил Прокурора Башкирии Владимира Ведерникова, а также других сотрудников Башкирской Прокуратуры Рустама Якупова и Булата Саитова привлечь к административной ответственности начальника УФСИН в Башкортостане Андрея Нагорнова и начальника исправительной колонии №2 в Башкортостане Ришата Галиева.

Последние отказались отвечать на адвокатский запрос, в котором Курбединов пытался выяснить на каком основании осужденного к 16 годам тюрьмы по первому Симферопольскому делу Хизб ут-Тахрир, политзаключенного Теймура Абдуллаева содержат в ШИЗО все время с момента этапирования.

«Сложившаяся ситуация указывает на системные нарушения прав и свобод осужденных, при попустительстве Прокуратуры Республики Башкортостан и существенных нарушениях действующего законодательства со стороны указанных лиц и должностных лиц УФСИН России по Республике Башкортостан, а также препятствует осуществлению законной деятельности адвокатов», – говорится в жалобе Курбединова.

Он также отмечает, что в Прокуратуре Башкирии существует «избирательный подход» при рассмотрении жалоб и заявлений в зависимости от того, кто именно и по какому поводу обращается в ведомство.