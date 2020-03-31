Станом на 26 червня в Україні лабораторно підтверджено 41 117 випадки COVID-19, за добу - 1 109 нових випадків.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення коронавірусної хвороби, повідомляє Укрінформ.

Зафіксовано 19 нових летальних випадків. Загалом померли 1 086 людей.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 за добу зареєстровано у Львівській області - 209, м. Києві - 113, Рівненській області - 116, Закарпатській області – 93.