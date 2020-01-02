"Північний потік - 2": уряд Німеччини розглядає можливість спільної відповіді ЄС на санкції США

13:48 26.06.2020   Россия

Уряд Німеччини на чолі з канцлером Ангелою Меркель розглядає можливість координованої відповіді Євросоюзу на той випадок, якщо президент США Дональд Трамп введе додаткові санкції проти учасників будівництва російського газопроводу “Північний потік — 2”.

Про це в четвер, 25 червня, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на двох німецьких чиновників, знайомих з ситуацією, передає УНН.

Агентство вивчило внутрішній документ міністерства економіки і енергетики ФРН, в якому говориться, що нові заходи Вашингтона можуть сильно вдарити по німецьким і європейським компаніям, банкам, а також урядовим організаціям.

За словами німецьких офіційних осіб, пряме втручання Сполучених Штатів у енергетичні інтереси ЄС може спричинити за собою колективну відповідь країн Євросоюзу.

Як пише DW, Міністр економіки ФРН Петер Альтмайер два тижні тому поставив під сумнів законність можливих нових заходів Вашингтона, вказавши, що їх введення може призвести до нового спаду в трансатлантичних відносинах.

“Уряд Німеччини вже давно вважає, що санкції з екстериторіальними наслідками суперечать міжнародному праву і не сприяють розвитку міжнародного співробітництва”, — заявив Альтмайер журналістам в Берліні 12 червня. “Ця позиція не змінилася”, — додав він.

До цього виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Хармс і голова комітету бундестагу з економіки та енергетики Клаус Ернст з фракції посткомуністичної Лівої партії на спільній прес-конференції в Берліні закликали протидіяти Білому дому.

За словами Хармса, під екстериторіальними санкціями США можуть виявитися фірми з 12 європейських країн: “Плануються заборони на в’їзд в США, арешти рахунків, відмова в розміщенні замовлень”. Причому, додав він, такі штрафні заходи торкнуться і компанії, що брали участь в спорудженні сполучних газопроводів на території Чехії і Німеччини.

Клаус Ернст в свою чергу прокоментував ситуацію наступним чином: “Мета Сполучених Штатів, з нашої точки зору, полягає не в тому, щоб знизити залежність від Росії, а в тому, щоб продавати в Європі свій газ, і це буде зробити легше, якщо з Росії буде надходити менше газу”.

Роботи по будівництву “Північного потоку — 2” в даний час припинені через американські санкції щодо європейських підрядників, що вступили в силу в грудні 2019 року. Вони передбачають заборону на в’їзд в США для представників цих компаній і заморозку будь-яких активів на території країни.

“Північний потік — 2” повинен бути прокладений по дну Балтійського моря паралельно з уже існуючим “Північним потоком”. Країни, через територіальні води яких проходить новий газопровід (Фінляндія, Швеція, Німеччина, Данія), дозволили прокладку труб. США, Україна та ряд європейських держав виступають проти спорудження газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від поставок російського газу.



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