Дубоссарська ГЕС наразі здійснює скид 1600 куб. м води, а не 1800 куб. м.

Про це журнлісту УНН повідомив головний інженер Дубоссарської ГЕС Олексій Саламатін.

На питання, чи дійсно вчора у результаті перемовин було збільшено об’єм скиду води Дубоссарською ГЕС з 1600 куб. м до 1800 куб. м, Саламатін відповів: “Ні, не було такого. Ми як вчора перейшли на скид 1600 куб. м, так й продовжуємо працювати. На сьогодні ми продовжуємо скидати 1600 куб. м”.

За його словами, збільшення об’єму скиду води буде залежати від Дністровської ГЕС-1.

“Якщо вони збільшать скид, то й ми збільшимо. Ми орієнтуємося на скид води, який нам забезпечує Дністровська ГЕС-1. У нас місткість водосховища не дозволяє акумулювати об’єм води”, — розповів Саламатін.

Нагадаємо, Вінницька ОДА 24 червня заявила, що у результаті перемовин було збільшено об’єм скиду води Дубоссарською ГЕС (Республіки Молдова) з 1600 куб. м до 1800 куб. м, що значно зменшує ризики ускладнення ситуації у південних районах Вінниччини.