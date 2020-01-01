У Молдові не підтвердили збільшення скидів води на одній з ГЕС через повені в Україні

11:31 26.06.2020   Молдова

Дубоссарська ГЕС наразі здійснює скид 1600 куб. м води, а не 1800 куб. м.

Про це журнлісту УНН повідомив головний інженер Дубоссарської ГЕС Олексій Саламатін.

На питання, чи дійсно вчора у результаті перемовин було збільшено об’єм скиду води Дубоссарською ГЕС з 1600 куб. м до 1800 куб. м, Саламатін відповів: “Ні, не було такого. Ми як вчора перейшли на скид 1600 куб. м, так й продовжуємо працювати. На сьогодні ми продовжуємо скидати 1600 куб. м”.

За його словами, збільшення об’єму скиду води буде залежати від Дністровської ГЕС-1.

“Якщо вони збільшать скид, то й ми збільшимо. Ми орієнтуємося на скид води, який нам забезпечує Дністровська ГЕС-1. У нас місткість водосховища не дозволяє акумулювати об’єм води”, — розповів Саламатін.

Нагадаємо, Вінницька ОДА 24 червня заявила, що у результаті перемовин було збільшено об’єм скиду води Дубоссарською ГЕС (Республіки Молдова) з 1600 куб. м до 1800 куб. м, що значно зменшує ризики ускладнення ситуації у південних районах Вінниччини.



Ще на цю тему:

10:17 20.09.2016
Опасность на поврежденной плотине озера Гидигич сохраняется
12:53 02.06.2016
В Молдове ожидаются разливы рек и затопления
18:22 17.08.2015
Дамба Гидигичского водохранилища находится в плохом состоянии
17:39 05.06.2014
Подъем уровня воды на молдавском участке Днестра нарушил работу паромных переправ
09:51 16.05.2014
В Молдове возникла опасность прорыва дамб из-за ливневых дождей
09:31 08.11.2013
С затопленных в октябре территорий Молдовы откачают воду
16:19 05.07.2013
Прорыв дамбы в молдавском селе привел к затоплению по меньшей мере 20 домов
08:20 12.06.2013
Национальный экологический фонд выделил 9 млн. леев для укрепления дамб от наводнений
09:30 05.06.2013
МИДЕИ рекомендовало гражданам Молдовы воздержаться от поездок в Венгрию
08:20 04.06.2013
МИДЕИ рекомендует гражданам Молдовы воздержаться от поездок в Чехию
10:23 18.04.2013
Некоторым селам левобережья Днестра грозит затопление
12:34 16.04.2013
В Молдове некоторые КПП закрыты из-за повышения уровня воды на Днестре
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
14:45 23.06.2020
Попавших в беду азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
10:42 24.06.2020
Прем’єра Болгарії, який увійшов до церкви без маски, оштрафують за порушення карантину
Всі новини країни
Греция Греция
13:45 23.06.2020
У НАТО тривають військові навчання для посилення спільної розвідки
17:31 22.06.2020
В уряді Греції заявляють, що не припинять боротися за мармури Парфенона
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
Всі новини країни
Грузия Грузия
08:45 26.06.2020
Грузія відкриває кордони: з'явилися деталі
12:30 25.06.2020
Грузинские спецслужбы получили от США оборудование для обнаружения взрывчатых веществ
19:45 23.06.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в летнем периоде обучения проведут более сотни учений
14:30 23.06.2020
Скандальний грузинський журналіст жорстко принизив Путіна після чуток про замах / Відео
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:44 26.06.2020
Президент Молдови пішов на самоізоляцію після візиту до Москви
11:31 26.06.2020
У Молдові не підтвердили збільшення скидів води на одній з ГЕС через повені в Україні
18:30 25.06.2020
В Молдове приравняли советские символы к символам фашизма
15:30 24.06.2020
На кордоні затримали громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку через спробу вбивства
Всі новини країни
Россия Россия
14:30 26.06.2020
У Росії за добу виявили мінімальне з кінця квітня число випадків зараження коронавірусом
13:48 26.06.2020
"Північний потік - 2": уряд Німеччини розглядає можливість спільної відповіді ЄС на санкції США
10:46 26.06.2020
Посол Мельник: Стаття Путіна про Другу світову - неприхована погроза Європі
09:45 26.06.2020
Моряків ЧФ РФ звільняють через "неправильне" голосування на референдумі про "обнулення" Путіна
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
18:15 17.06.2020
У Румунії – найбільший приріст нових хворих за останні 6 тижнів
Всі новини країни
Турция Турция
13:45 25.06.2020
Туреччина нарощує десантні можливості: незабаром розпочнуться випробування амфібійної машини / Фото
09:45 25.06.2020
В Турции испытали снаряд для уничтожения бетонных укрытий / Видео
20:30 24.06.2020
У Стамбулі – смерч і підтоплення, одна людина загинула
11:00 23.06.2020
Турецька армія отримає понад 500 дронів-камікадзе: у Росії розхвилювалися / Фото, відео
Всі новини країни
Украина Украина
15:02 26.06.2020
Чубаров хочет, чтобы флаг крымских татар стал символом национальной автономии в составе Украины
14:14 26.06.2020
"Жодне положення російського законодавства не зможе завадити деокупації Криму" - Кулеба
14:01 26.06.2020
В оккупированном Крыму подтверждены новые случаи коронавируса
13:33 26.06.2020
Біля МЗС Литви вивісили кримськотатарський прапор
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд