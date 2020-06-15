Україна потребує ракет від НАТО через загрози з боку Росії – експерт
|11:17 26.06.2020
|Украина
Україна потребує закупівлі ракет у країн НАТО через загрози з боку Росії.
Про це заявив директор Центру досліджень армії, роззброєння та конверсії Валентин Бадрак під час круглого столу в Укрінформі «Відносини Україна - НАТО в контексті безпекової ситуації в Чорноморському регіоні».
«Україна потребує сьогодні ракет, у тому числі британських ракет. І розглядає один з варіантів такої закупівлі. Наскільки Великобританія, наприклад, готова сьогодні продати ракети, які нам конче потрібні?» - звернувся Бадрак до представниці британського посольства в Україні, учасниці круглого столу, не уточнивши, яких саме ракет потребує Україна.
За його словами, потреба в натівських озброєннях постає через «дедалі більшу непередбачуваність Росії».
«Фактично Путін проголосив можливість використання зброї проти неядерних держав. І Україна опинилася в прицілі РФ. Ми вважаємо, що зараз найбільш небезпечний момент, коли путінська влада хитатиметься ще більше, і ця непередбачуваність зростатиме», - наголосив Бадрак.
На його думку, Захід може бути зацікавлений, «щоб Україна виглядала як добре озброєна потужна вітрина західного світу».
«В такий спосіб Україна привабила б і російських громадян, як країна, яка одужала, перетворившись на успішну країну. І так ми могли б здійснювати стримання з допомогою країн НАТО», - зазначив експерт.
Він також вважає, що «асиметричним кроком» у відповідь на агресію Росії мало б стати долучення України до НАТО, а у Чорноморському регіоні слід створити спільний з НАТО підрозділ.
«Політичною асиметрією міг би бути вступ України в НАТО. Якщо говорити про більш локальні речі, то ми вважаємо, що політично доцільно було б створити спільний український з натівськими країнами військово-морський підрозділ і здійснювати спільні патрулювання і спільні демонстраційні дії», - сказав Бадрак.
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