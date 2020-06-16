Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з продовженням переслідування незаконно утримуваних в Росії громадян України Мусліма Алієва, Інвера Бекірова, Вадима Сірука, Рефата Алімова, Арсена Джепарова та Еміра-Усеїна Куку за попереднім рішенням Південного окружного військового суду (м.Ростов-на-Дону) щодо сфабрикованих звинувачень у тероризмі.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС, передає УНН.

Так, у зовнішньополітичному відомстві нагадали, що 12 листопада 2019 року Муслім Алієв був протиправно засуджений до 19 років ув’язнення, Інвер Бекіров — 18 років, Вадим Сірук — 12 років, Рефат Алімов — 8 років, Арсен Джепаров — 7 років, Емір-Усеїн Куку — до 12 років ув’язнення.

“Розглядаємо це рішення як підтвердження протиправного застосування Росією національного кримінального законодавства для політично вмотивованої репресивної кампанії з переслідування громадян України, що є порушенням зобов’язань Росії як держави-окупанта відповідно до міжнародного гуманітарного права”, — повідомили у МЗС.

У міністерстві додали, що про це також свідчать і інші політично вмотивовані справи проти громадян України, зокрема справа т.зв. “другої бахчисарайської групи”.

“Масштаб правопорушень, що вчиняються російською окупаційною владою в Криму, знайшов своє підтвердження й в оприлюдненій днями проміжній доповіді Генерального секретаря ООН, що підготовлена на виконання резолюції Генеральної Асамблеї 74/168 „Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Україна“. В доповіді Генсекретаря підтверджуються конкретні факти порушення Росією прав підсудних, застосування тортур правоохоронними органами, зокрема ФСБ РФ, незабезпечення неупередженого та публічного судочинства, неотримання затриманими належного захисту, недостатній рівень забезпечення в місцях позбавлення волі медичною допомогою, що в умовах поширення пандемії COVID-19 підтверджує занепокоєння України стосовно стану здоров’я політв’язнів Кремля”, — йдеться у заяві МЗС.

Зазначається, що дипломатами окремо фіксується як порушення міжнародного гуманітарного права переміщення підсудних та засуджених з Криму на територію Росії, так і недопущення їх зустрічей з консулами України як наслідок автоматичного поширення російського громадянства на громадян України, які проживають на півострові.

“Російська Федерація має негайно звільнити незаконно утримуваних громадян України та у повному обсязі виконати резолюції Генеральної Асамблеї ООН „Територіальна цілісність України“ від 27 березня 2014 року, „Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)“ 2016-2019 рр., а також наказ Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів у рамках позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації”, — повідомили дипломати.

У міністерстві закликали міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень її зобов’язань відповідно до міжнародного гуманітарного права та прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в РФ і на тимчасово окупованих територіях України, відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.

Нагадаємо, що справа проти “Хізб-ут-Тахрір” була ініційована навесні 2016 року. Тоді за підозрою в зв’язках з “Хізб ут-Тахрір” в Ялті були затримані Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Арсен Джеппаров, Инвер Бекіров і Вадим Сірук. Останнього 15 грудня 2018 року етапували з Ростовського СІЗО до Криму.