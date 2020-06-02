Посол Мельник: Стаття Путіна про Другу світову - неприхована погроза Європі

10:46 26.06.2020   Россия

Намагання президента РФ Володимира Путіна вказувати історикам, як їм підходити до історії Другої Світової війни, є небезпечними.

Про це у програмі Tagesschau на телеканалі ARD заявив співголова Німецько-української комісії істориків Мартін Шульце Вессель, передає Укрінформ.

«За нормальних обставин ми розуміємо історію як дискурс без впливу влади. Коли зараз президент береться за перо і навіть розсилає свою статтю завідувачам кафедр історії у Німеччині з проханням використовувати його текст ще й у викладанні, то це має насторожувати», - сказав Шульце Вессель.

За його словами, у цій статті не дотримуються наукові критерії, наприклад, пакт Молотова-Ріббентропа, який призвів до розділення Європи між Радянським Союзом і нацистською Німеччиною, трактується як цілком нормальний інструмент дипломатії 1930-х років.

«При цьому цей акт агресії не можна порівнювати із жодним іншим історичним процесом 1930-х років», - зауважує німецький історик.

За його словами, Путін позбавляє історію контексту, коли звинувачує Польщу в участі у розділенні Чехословаччини. «Відсутність взаємозв’язків і контексту роблять цей текст небезпечним і сумнівним», - наголошує історик.

Він звертає увагу на те, що «стосовно України путінська фальсифікація історії є найзухвалішою».

«Путін, як і радянська історична пропаганда, приписує Україні колабораціонізм і привласнює героїчний опір і перемогу над нацистською Німеччиною. Але перемога і колабораціонізм були і з російської, і з української сторони... Україна була під набагато жорсткішою окупацією з боку вермахту у порівнянні з Росією, отже, Україна і значно більше постраждала», - підкреслив Шульце Вессель.

За його словами, загалом опублікована минулого тижня стаття Путіна написана «як радянський підручник з історії».

У тій же програмі посол України в ФРН Андрій Мельник наголосив: «Такого роду стаття є надзвичайно небезпечною. Це - неприхована погроза Путіна усій Європі, що він не лише в Україні готовий "пересувати" кордони за допомогою сили, якщо Захід не виконає його цинічну вимогу і не визнає зони впливу Москви. Ухвалення нашими західними партнерами під путінським шантажем саме такого рішення стало б фатальним».

Дипломат також закликав до спорудження у Берліні меморіалу українським жертвам війни.



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