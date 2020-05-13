Кабмін України дозволив в'їжджати на материкову частину країни без проходження обсервації випускникам з анексованого Криму та іноземцям, які отримали негативний результат тесту на COVID-19.

«Виключити з випадків обов'язкової самоізоляції та/або обсервації учасників вступних іспитів, у тому числі для вступу через освітні центри «Крим-Україна» і «Донбас-Україна», – повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов, передає Крим.Реалії.

Крім того, рішення Кабміну передбачає можливість припинення режиму самоізоляції чи обсервації для іноземців, які перетнули державний кордон або контрольні пункти пропуску з тимчасово окупованою територією в разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, проведеного після перетину державного кордону або пунктів в'їзду.

З 14-15 червня в Кабміні України було ухвалено рішення зняти обмеження роботи КПВВ на адмінкордоні між анексованим Кримом і Херсонською областю.

Президент України Володимир Зеленський направив до Верховної Ради законопроєкт про скасування зовнішнього незалежного оцінювання для абітурієнтів з анексованого Криму та окупованих частин Донбасу.

Протягом трьох останніх років кількість освітніх центрів «Крим – Україна», через які вступають кримчани до вишів на материковій частині України, зросла майже в три рази.