Україна висловила вдячність та привітала заяву Генерального секретаря ООН, який твердо підтвердив невизнання анексії Криму Російською Федерацією та підтримав територіальну цілісність України.

Про це повідомив у ексклюзивному коментарі Укрінформу Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Україна вдячна Генеральному секретарю Антоніу Гутеррішу за підтвердження принципової позиції ООН про невизнання анексії Криму Російською Федерацією", - зазначив Кислиця.

За словами українського дипломата, заява Генсека ООН є "особливо важливою напередодні вшанування 75-ї річниці Статуту ООН, який покладає на Радбез головну відповідальність за підтримку міжнародного миру й безпеки". Як зауважив дипломат, "цей фундаментальний обов’язок досі не реалізований в питанні України, яка продовжує потерпати від агресії постійного члена РБ ООН".

У цьому зв'язку, Кислиця підкреслив: "Будь-які спроби Росії під різними приводами виправдати агресію проти України приречені на поразку, а зміна статусу Криму ніколи не буде визнана міжнародною спільнотою".

Таким чином постійний представник України при ООН відреагував на офіційний коментар Антоніу Гутерріша щодо його позиції по кримському питанню під час прес-конференції 25 червня в Нью-Йорку. "Для мене питання зрозуміле. Ми чітко виступаємо за територіальну цілісність України і ми ніколи не визнавали того, що трапилося в Криму (в 2014 році)", - зазначив тоді Генеральний секретар ООН.

Нагадаємо, інший головний орган ООН, Генеральна Асамблея, у кількох резолюціях чітко визначала, що окупований Росією Кримський півострів залишається "невід'ємною частиною території України".