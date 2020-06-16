Суд у Криму залишив чинним рішення про тримання політв'язня Машаріпова в психлікарні

10:03 26.06.2020   Крым

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 25 червня залишив чинним рішення підконтрольного Кремлю Ялтинського міського суду про переведення політв'язня Юнуса Машаріпова, обвинуваченого в незаконному виготовленні та зберіганні вибухових речовин, до психіатричної лікарні на стаціонарне лікування з інтенсивним спостереженням.

Про це кореспонденту Крим.Реалії розповів адвокат Олексій Ладін.

Адвокат зазначив, що незважаючи на рішення про переведення його підзахисного до психіатричної лікарні, суд припинив кримінальну справу стосовно Машаріпова в частині виготовлення ним вибухівки.

«Припинили кримінальну справу в частині виготовлення ним вибухівки, визнавши право на реабілітацію. Виключили з доказів акт вилучення біологічних зразків оперативними співробітниками ФСБ, який проводився без адвоката. Виключили висновок біологічної експертизи, згідно з якою були знайдені біологічні сліди Машаріпова на вибухівці. Висновки цієї експертизи були такі, що на вибухівці, знайденої в гаражі Машаріпова, були його біологічні зразки. Тобто виключили ключовий доказ, що прив'язує Машаріпова до зберігання вибухівки. Проте, на превеликий жаль, суд постановив усе ж помістити Машаріпова в психіатричну лікарню», – розповів Ладін.

Адвокат також зазначив, що коли отримає рішення Верховного суду на руки й ознайомиться з його текстом, то ухвалить рішення про подальше його оскарження.

Нагадаємо, Юнус Машаріпов на засіданні підконтрольного Росії Ялтинського міського суду 16 січня заявив про застосування до нього тортур.

Машаріпова затримали і заарештували у вересні 2017 року. За його словами, співробітники ФСБ Росії били і катували струмом, тому йому довелося обмовити себе. Він розповідав, що з 2014 року займався правозахисною діяльністю, «повідомляючи організації про порушення прав дітей, пенсіонерів».

Провладний кримський телеканал «Крым 24» опублікував відео допиту ФСБ Машаріпова. Під час допиту Машаріпов повідомив, що «збирав інформацію про соціально-політичну ситуацію в Ялті, розкидав шприци по пляжах для зриву туристичного сезону, скоїв підпал лісу і поширював антиросійські листівки». Як йдеться на відео, Машаріпов робив це «з ініціативи Меджлісу кримськотатарського народу, а курирували його співробітники Служби безпеки України».

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у коментарі Крим.Реалії спростував цю інформацію.

Підконтрольний Росії Ялтинський міськсуд засудив Машаріпова до 4 років колонії і штрафу в 110 000 рублів (близько 41 тис. гривень) за звинуваченням у виготовленні та зберіганні вибухових речовин. Касаційна інстанція російського Верховного суду Криму задовольнила скаргу Машаріпова.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Юнуса Машарірова політв'язнем.



Ще на цю тему:

09:02 26.06.2020
Похищенного в 2016 году Эрвина Ибрагимова включили свидетелем в обвинительное заключение Джемилева
08:15 26.06.2020
Суд в России полностью отклонил апелляцию адвокатов на приговор по «ялтинскому делу Хизб ут-Тахрир»
20:15 25.06.2020
Кориневич: 94 українські політв'язні перебувають в окупованому Криму та в РФ, близько 70 із них - кримські татари
18:15 25.06.2020
Зеленський і Ердоган обговорили будівництво житла для кримських татар в Херсонській області
18:00 25.06.2020
В Криму «суд» переніс засідання у «справі Джемілєва», в «справі Чубарова» розглянуть скаргу адвоката на «тяганину» / Відео
13:15 25.06.2020
Адвокаты добились вывода Эмиля Джемадинова из трехмесячного пребывания в камере ШИЗО
13:00 25.06.2020
Захист подав клопотання про дострокове звільнення Росією політв'язня Мемедемінова
09:30 25.06.2020
Акція до Дня кримськотатарського прапора в Криму: активістів кілька разів зупиняв патруль
19:01 24.06.2020
Біля МЗС піднімуть кримськотатарський прапор
18:18 24.06.2020
Політв’язня Руслана Сулейманова відправили до психлікарні
18:01 24.06.2020
Защита подала повторное заявление об условно-досрочном освобождении крымского блогера Мемедеминова
16:16 24.06.2020
З нагоди Дня кримськотатарського прапора в Анталії покажуть фільм "Хайтарма"
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
14:45 23.06.2020
Попавших в беду азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
10:42 24.06.2020
Прем’єра Болгарії, який увійшов до церкви без маски, оштрафують за порушення карантину
Всі новини країни
Греция Греция
13:45 23.06.2020
У НАТО тривають військові навчання для посилення спільної розвідки
17:31 22.06.2020
В уряді Греції заявляють, що не припинять боротися за мармури Парфенона
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
Всі новини країни
Грузия Грузия
08:45 26.06.2020
Грузія відкриває кордони: з'явилися деталі
12:30 25.06.2020
Грузинские спецслужбы получили от США оборудование для обнаружения взрывчатых веществ
19:45 23.06.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в летнем периоде обучения проведут более сотни учений
14:30 23.06.2020
Скандальний грузинський журналіст жорстко принизив Путіна після чуток про замах / Відео
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:30 25.06.2020
В Молдове приравняли советские символы к символам фашизма
15:30 24.06.2020
На кордоні затримали громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку через спробу вбивства
09:46 24.06.2020
Уряд Молдови продовжив режим НС у сфері охорони здоров'я до 15 липня
13:34 22.06.2020
Молдова може на місяць продовжити надзвичайний стан в охороні здоров’я
Всі новини країни
Россия Россия
09:45 26.06.2020
Моряків ЧФ РФ звільняють через "неправильне" голосування на референдумі про "обнулення" Путіна
21:40 25.06.2020
Сухогруз, проходивший по Панамскому каналу, разрушил железнодорожный мост / Видео
21:10 25.06.2020
Конкурент украинскому порту Пивденный: В РФ начал работу новый терминал
21:00 25.06.2020
Путин присвоил звание генерала армии командующему Южным военным округом
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
18:15 17.06.2020
У Румунії – найбільший приріст нових хворих за останні 6 тижнів
Всі новини країни
Турция Турция
13:45 25.06.2020
Туреччина нарощує десантні можливості: незабаром розпочнуться випробування амфібійної машини / Фото
09:45 25.06.2020
В Турции испытали снаряд для уничтожения бетонных укрытий / Видео
20:30 24.06.2020
У Стамбулі – смерч і підтоплення, одна людина загинула
11:00 23.06.2020
Турецька армія отримає понад 500 дронів-камікадзе: у Росії розхвилювалися / Фото, відео
Всі новини країни
Украина Украина
10:14 26.06.2020
Україна привітала заяву Генсека ООН щодо невизнання анексії Криму
10:03 26.06.2020
Суд у Криму залишив чинним рішення про тримання політв'язня Машаріпова в психлікарні
09:31 26.06.2020
Чубаров сравнил голосование по «путинским поправкам» с «крымским референдумом»
09:13 26.06.2020
Представництво Президента в АР Крим наголосили на важливості прийняття закону про корінні народи України
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд