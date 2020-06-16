Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 25 червня залишив чинним рішення підконтрольного Кремлю Ялтинського міського суду про переведення політв'язня Юнуса Машаріпова, обвинуваченого в незаконному виготовленні та зберіганні вибухових речовин, до психіатричної лікарні на стаціонарне лікування з інтенсивним спостереженням.

Про це кореспонденту Крим.Реалії розповів адвокат Олексій Ладін.

Адвокат зазначив, що незважаючи на рішення про переведення його підзахисного до психіатричної лікарні, суд припинив кримінальну справу стосовно Машаріпова в частині виготовлення ним вибухівки.

«Припинили кримінальну справу в частині виготовлення ним вибухівки, визнавши право на реабілітацію. Виключили з доказів акт вилучення біологічних зразків оперативними співробітниками ФСБ, який проводився без адвоката. Виключили висновок біологічної експертизи, згідно з якою були знайдені біологічні сліди Машаріпова на вибухівці. Висновки цієї експертизи були такі, що на вибухівці, знайденої в гаражі Машаріпова, були його біологічні зразки. Тобто виключили ключовий доказ, що прив'язує Машаріпова до зберігання вибухівки. Проте, на превеликий жаль, суд постановив усе ж помістити Машаріпова в психіатричну лікарню», – розповів Ладін.

Адвокат також зазначив, що коли отримає рішення Верховного суду на руки й ознайомиться з його текстом, то ухвалить рішення про подальше його оскарження.

Нагадаємо, Юнус Машаріпов на засіданні підконтрольного Росії Ялтинського міського суду 16 січня заявив про застосування до нього тортур.

Машаріпова затримали і заарештували у вересні 2017 року. За його словами, співробітники ФСБ Росії били і катували струмом, тому йому довелося обмовити себе. Він розповідав, що з 2014 року займався правозахисною діяльністю, «повідомляючи організації про порушення прав дітей, пенсіонерів».

Провладний кримський телеканал «Крым 24» опублікував відео допиту ФСБ Машаріпова. Під час допиту Машаріпов повідомив, що «збирав інформацію про соціально-політичну ситуацію в Ялті, розкидав шприци по пляжах для зриву туристичного сезону, скоїв підпал лісу і поширював антиросійські листівки». Як йдеться на відео, Машаріпов робив це «з ініціативи Меджлісу кримськотатарського народу, а курирували його співробітники Служби безпеки України».

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у коментарі Крим.Реалії спростував цю інформацію.

Підконтрольний Росії Ялтинський міськсуд засудив Машаріпова до 4 років колонії і штрафу в 110 000 рублів (близько 41 тис. гривень) за звинуваченням у виготовленні та зберіганні вибухових речовин. Касаційна інстанція російського Верховного суду Криму задовольнила скаргу Машаріпова.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Юнуса Машарірова політв'язнем.