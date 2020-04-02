Офіцери російського корабля "Василь Биков" розповіли штабу Навального у Краснодарі, що їм пригрозили звільненням через голосування проти поправок.

Про це повідомляє російський ресурс "Карта порушень на виборах", інформує Цензор.Нет.

За інформацією штабу Навального в Краснодарі, 28 членів екіпажу з 63 проголосували проти поправок.

У зв'язку з чим, командування Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту Росії вимагає в офіцерів змінити свою думку, погрожуючи звільненням.

Але командир російського корабля відмовився підтасовувати результати.

Водночас російські ЗМІ із посиланням на голову ради при губернаторі Краснодарського краю з розвитку громадянського суспільства Андрія Зайцева категорично заперечують повідомлення про погрози щодо моряків під час голосування.