Моряків ЧФ РФ звільняють через "неправильне" голосування на референдумі про "обнулення" Путіна

09:45 26.06.2020   Россия

Офіцери російського корабля "Василь Биков" розповіли штабу Навального у Краснодарі, що їм пригрозили звільненням через голосування проти поправок.

Про це повідомляє російський ресурс "Карта порушень на виборах", інформує Цензор.Нет.

За інформацією штабу Навального в Краснодарі, 28 членів екіпажу з 63 проголосували проти поправок.

У зв'язку з чим, командування Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту Росії вимагає в офіцерів змінити свою думку, погрожуючи звільненням.

Але командир російського корабля відмовився підтасовувати результати.

Водночас російські ЗМІ із посиланням на голову ради при губернаторі Краснодарського краю з розвитку громадянського суспільства Андрія Зайцева категорично заперечують повідомлення про погрози щодо моряків під час голосування.



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