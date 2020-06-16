Председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, комментируя голосование по поправкам в российскую Конституцию, которое проходит, в том числе, в аннексированном Крыму, назвал его «имитацией» и сравнил с «референдумом», который прошел на полуострове в 2014 году.

«Это голосование – это просто имитация… Я еще раз хочу сказать, что все эти поправки уже включены в Конституцию России, и Госдума и Совет федерации за это уже проголосовали. Но Путин сказал, что они вступят в силу тогда, когда народ на это даст согласие. Понятно, что народ даст на это согласие – потому что они (российские власти – КР) это нарисуют, напишут. Это как было с той имитацией «референдума в Крыму» 16 марта 2014 года. Мы тогда заранее сказали, какой будет цифра и она такой и вышла», – сообщил Чубаров у себя в Facebook, передают Крым.Реалии

Также глава Меджлиса назвал проведение соседней Россией голосования по поправкам в Конституцию в аннексированном Крыму «незаконным и преступным».

Напомним, в Керчи голосование по поправкам в российскую Конституцию проходит во дворах жилых домов.

Ранее сообщалось, что российские власти Крыма подвозят урны для голосования для жителей сельской местности.

В России 25 июня началось голосование по поправкам к Конституцию. Оно продлится до 1 июля. Для этого в России открыты 96,5 тысяч избирательных участков, а также 254 участка в 144 странах мира.

Голосование по поправкам в Конституцию также проходит и в аннексированном Россией Крыму.