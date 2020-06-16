Чубаров сравнил голосование по «путинским поправкам» с «крымским референдумом»

09:31 26.06.2020   Крым

Председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, комментируя голосование по поправкам в российскую Конституцию, которое проходит, в том числе, в аннексированном Крыму, назвал его «имитацией» и сравнил с «референдумом», который прошел на полуострове в 2014 году.

«Это голосование – это просто имитация… Я еще раз хочу сказать, что все эти поправки уже включены в Конституцию России, и Госдума и Совет федерации за это уже проголосовали. Но Путин сказал, что они вступят в силу тогда, когда народ на это даст согласие. Понятно, что народ даст на это согласие – потому что они (российские власти – КР) это нарисуют, напишут. Это как было с той имитацией «референдума в Крыму» 16 марта 2014 года. Мы тогда заранее сказали, какой будет цифра и она такой и вышла», – сообщил Чубаров у себя в Facebook, передают Крым.Реалии

Также глава Меджлиса назвал проведение соседней Россией голосования по поправкам в Конституцию в аннексированном Крыму «незаконным и преступным».

Напомним, в Керчи голосование по поправкам в российскую Конституцию проходит во дворах жилых домов.

Ранее сообщалось, что российские власти Крыма подвозят урны для голосования для жителей сельской местности.

В России 25 июня началось голосование по поправкам к Конституцию. Оно продлится до 1 июля. Для этого в России открыты 96,5 тысяч избирательных участков, а также 254 участка в 144 странах мира.

Голосование по поправкам в Конституцию также проходит и в аннексированном Россией Крыму.



Ще на цю тему:

10:14 26.06.2020
Україна привітала заяву Генсека ООН щодо невизнання анексії Криму
09:13 26.06.2020
Представництво Президента в АР Крим наголосили на важливості прийняття закону про корінні народи України
21:20 25.06.2020
В Україні розробляють стратегію деокупації та реінтеграції Криму
16:30 25.06.2020
Крымские активисты требуют от ОБСЕ не допускать на заседания российских провокаторов
14:45 25.06.2020
Украинский Морской профсоюз: Заходить в крымские порты опасно для жизни и здоровья
12:15 25.06.2020
Уже осенью: Генерал США предупредил Украину о неминуемом вторжении России
11:30 25.06.2020
Доповідь генсека ООН по Криму виявила нові порушення Росії – Кислиця
20:45 24.06.2020
Росія порушує права дітей у Криму – посол України
19:15 24.06.2020
Тимчасово повірена США підкреслила непохитну американську політику: Крим - це Україна
16:48 24.06.2020
Дело экс-судьи из Крыма Чорнобука: киевский суд объявил перерыв до сентября
16:01 24.06.2020
«Маски скинуті». Як окупанти провели військовий парад в анексованому Криму
14:14 24.06.2020
Захарова у відповідь на слова про борг РФ за розміщення флоту в Криму: "Уже не знають, що й вигадати"
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
14:45 23.06.2020
Попавших в беду азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
10:42 24.06.2020
Прем’єра Болгарії, який увійшов до церкви без маски, оштрафують за порушення карантину
Всі новини країни
Греция Греция
13:45 23.06.2020
У НАТО тривають військові навчання для посилення спільної розвідки
17:31 22.06.2020
В уряді Греції заявляють, що не припинять боротися за мармури Парфенона
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
Всі новини країни
Грузия Грузия
08:45 26.06.2020
Грузія відкриває кордони: з'явилися деталі
12:30 25.06.2020
Грузинские спецслужбы получили от США оборудование для обнаружения взрывчатых веществ
19:45 23.06.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в летнем периоде обучения проведут более сотни учений
14:30 23.06.2020
Скандальний грузинський журналіст жорстко принизив Путіна після чуток про замах / Відео
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:30 25.06.2020
В Молдове приравняли советские символы к символам фашизма
15:30 24.06.2020
На кордоні затримали громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку через спробу вбивства
09:46 24.06.2020
Уряд Молдови продовжив режим НС у сфері охорони здоров'я до 15 липня
13:34 22.06.2020
Молдова може на місяць продовжити надзвичайний стан в охороні здоров’я
Всі новини країни
Россия Россия
09:45 26.06.2020
Моряків ЧФ РФ звільняють через "неправильне" голосування на референдумі про "обнулення" Путіна
21:40 25.06.2020
Сухогруз, проходивший по Панамскому каналу, разрушил железнодорожный мост / Видео
21:10 25.06.2020
Конкурент украинскому порту Пивденный: В РФ начал работу новый терминал
21:00 25.06.2020
Путин присвоил звание генерала армии командующему Южным военным округом
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
18:15 17.06.2020
У Румунії – найбільший приріст нових хворих за останні 6 тижнів
Всі новини країни
Турция Турция
13:45 25.06.2020
Туреччина нарощує десантні можливості: незабаром розпочнуться випробування амфібійної машини / Фото
09:45 25.06.2020
В Турции испытали снаряд для уничтожения бетонных укрытий / Видео
20:30 24.06.2020
У Стамбулі – смерч і підтоплення, одна людина загинула
11:00 23.06.2020
Турецька армія отримає понад 500 дронів-камікадзе: у Росії розхвилювалися / Фото, відео
Всі новини країни
Украина Украина
10:14 26.06.2020
Україна привітала заяву Генсека ООН щодо невизнання анексії Криму
10:03 26.06.2020
Суд у Криму залишив чинним рішення про тримання політв'язня Машаріпова в психлікарні
09:31 26.06.2020
Чубаров сравнил голосование по «путинским поправкам» с «крымским референдумом»
09:13 26.06.2020
Представництво Президента в АР Крим наголосили на важливості прийняття закону про корінні народи України
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд