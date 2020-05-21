Грузія відкриває кордони: з'явилися деталі

08:45 26.06.2020   Грузия

Відкриття кордонів в Грузії для іноземних туристів з 1 липня не передбачає пропуску гостей з країн з високим показником захворювання коронавірусною хворобою.

Відповідну заяву заступника голови МОЗ Грузії Тамар Габунія 25 червня опублікували на грузинському "Суспільному телебаченні", передає УНН з посиланням на "Грузію Online".

"Ми не дозволимо вірусу проникнути в країну. Якщо ми відкриваємо двері для країн з високим ризиком, звичайно ж, тут не потрібно особливо аналізувати, щоб зрозуміти, що ці ризики виявляться і в нашій країні", - сказала Габуния.

Вона додала, що буде складений список "зелених країн", туристам яких дозволять відвідувати Грузію. Також для гостей країни може бути розроблений механізм перевірки на коронавірус, але поки не передбачається, що це не буде застосовуватися масово.

Попередньо повідомлялося, що в Грузії готуються приймати туристів з Німеччини, Чехії, Австрії, Литви і Латвії.

Також міністр економіки і розвитку країни Натія Турнава сьогодні заявила, що обмеження на регулярні польоти швидше за все буде відкладено до кінця липня.

"З великою ймовірністю, нам доведеться відкласти обмеження на регулярні польоти до кінця липня, однак чартерні досить регулярні польоти виконуються і сьогодні, будуть виконуватися і в липні і ми продовжимо це за погодженням з міністерством охорони здоров'я і міністерством закордонних справ. Відновлення регулярних авіарейсів в першу чергу залежить від епідеміологічної ситуації в решті світу. Ми найбільше хочемо, щоб регулярні польоти були відновлені. Це те положення, коли першим є здоров'я. Ми, напевно, відстрочимо, чартерні рейси виконуються і будуть виконуватися в майбутньому, але дуже вибірково", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше в уряді заявили, що з 1 липня Грузія буде готова прийняти міжнародних туристів.



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