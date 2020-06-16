Представництво Президента в АР Крим наголошує на важливості ухвалення закону про три корінні народи України, які мають стосунок до незаконно анексованого Криму.

Про це повідомив постійний представник Президента в АР Крим Антон Кориневич, передає пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.

Зазначається, що під час брифінгу Кориневич наголосив "на важливості ухвалення закону про корінні народи України, щоб закріпити це поняття на рівні держави та продемонструвати, що в Україні є три корінні народи, які мають стосунок до Кримського півострова: кримські татари, караїми та кримчаки".

"Робота ведеться. 8 липня будуть слухання у комітеті Верховної Ради України з прав людини та деокупації якраз із питання забезпечення прав корінних народів. Я думаю, що може бути якийсь позитивний прогрес у цьому питанні. Ми впевнені в тому, що законодавче регулювання прав корінних народів є обов’язковим, і нам треба це питання довести до логічного завершення", – зазначив він.