Предварительное судебное заседание по уголовному делу Мустафы Джемилева в Армянском городском суде не состоялось.

Об этом «Крымской солидарности» сообщил адвокат Николай Полозов.

Со слов защитника, слушание не состоялось из-за процессуальных нарушений, допущенных заместителем прокурора Крыма Булгаковым, который подписал обвинительное заключение и направил дело в суд.

«По закону Булгаков был обязан предоставить копию обвинительного заключения обвиняемому, то есть Мустафа агъа, и его защитнику - мне. Однако, этого сделано не было и по этой причине, сразу после открытия предварительного судебного заседания, мной было заявлено ходатайство о необходимости выполнения норм уголовно-процессуального закона и предоставления копии обвинительного заключения как непосредственно защитнику, так и Мустафе Джемилеву», - рассказал Полозов.

Суд принял решение объявить перерыв до 9 июля 2020 года. В течение этого периода времени будет направлена копия обвинительного заключения в адрес Мустафы Джемилева, а также предоставлена копия обвинительного заключения защитнику.

«Из того, что я уже успел увидеть в обвинительном заключении, среди лиц, подлежащих вызову в суд в числе свидетелей со стороны обвинения указан похищенный в 2016 году Эрвин Ибрагимов», - указал адвокат в своём комментарии.

Мустафе Джемилеву инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 322, ст. 224, ч. 1 ст. 222 УК РФ. Адвокат считает, что возбуждение уголовного дела против Мустафы Джемилева и уголовного дела против Рефата Чубарова имеет общий контекст и политический характер, а триггером выступило заявление Рефата Чубарова о запланированном Меджлисом «Марше Достоинства».

В прошлом году истек срок пятилетнего запрета Мустафе Джемилеву на въезд в Крым. 22 апреля 2014 года он сообщил, что во время пересечения административной границы Крыма с материковой частью Украины ему зачитали «Акт сообщение о запрете въезда в Россию».

В документе не было ни печатей, ни подписей, однако речь шла о запрете въезда в Россию иностранному гражданину на пять лет - до 19 апреля 2019 года.