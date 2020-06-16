Стратегічний план застосування Збройних сил РФ для створення сухопутного коридору до окупованого Криму в плануючих документах Росії залишається.

Про це заявив у інтерв’ю Укрінформу представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Передусім, слід зауважити, що це – не ідея, а – план. Очевидно, що стратегічний план застосування ЗС РФ для створення цього сухопутного коридору та позбавлення України взагалі виходу до Чорного моря та світового океану – в плануючих документах Росії залишається", - заявив представник ГУР, відповідаючи на питання про те, чи полишила Росія ідею "пробити" сухопутний коридор до Криму і, можливо, навіть далі до Придністров’я .

Він повідомив, що воєнна розвідка "має певну інформацію стосовно і навчань, які проводяться за таким же сценарієм, та інших дій". "Тому такі плани існують. Але їх реалізація вже буде залежати від багатьох чинників і факторів", - заявив Скібіцький.

Коментуючи загрозу з Придністровського напрямку, де є інший сепаратистський проєкт Кремля і де також дислокується російська група військ, представник ГУР МОУ вказав на важливість врегулювання територіальної проблеми у Молдові, пов’язаної з так званою Придністровською Молдавською республікою. "Там також присутня РФ, а її представник Дмитро Козак, який зараз став опікуватися в Кремлі українським питанням, раніше вже виступав ініціатором федералізації Молдови", - зазначив він.

За словами представника воєнної розвідки, присутність російських військ у Придністров’ї – "це, однозначно, вже загроза". "Точно така ж загроза, яку становило перебування Чорноморського флоту РФ в Криму до початку російської агресії проти України. Будь-яка військова присутність може бути використана для здійснення або розвідувально-підривної діяльності, або дії у рамках більш широкомасштабної агресії", - заявив Скібіцький.

Найбільше у цьому плані ГУР МО України непокоїть використання інфраструктури Придністров’я, у тому числі Тираспільського аеродрому, та можливість застосування контингенту ЗС Росії та інших парамілітарних формувань, "казачих" наприклад, для дій проти України.