Суд в России полностью отклонил апелляцию адвокатов на приговор по «ялтинскому делу Хизб ут-Тахрир»

08:15 26.06.2020   Крым

Военный апелляционный суд города Власиха в Московской области 22 июня полностью оставил в силе приговор шестерым крымским мусульманам осужденным по ялтинскому делу Хизб ут-Тахрир.

Ранее 12 ноября 2019 года, Южный окружной военный суд приговорил Муслима Алиева к 19 годам колонии строгого режима, Энвера Бекирова — к 18 годам, Вадима Сирука и правозащитника Эмир‐Усеина Куку — к 12 годам, Рефата Алимова — к восьми, а Арсена Джеппарова — к семи. Об этом сообщил корреспондент «Крымской солидарности».

По мнению адвокатов, которые работают с данной категорий дел, на протяжении всего следствия не представлены адекватные доказательства вины и причастности подсудимых к террористическим актам или насилию, а арестованные крымские татары обвиняются и приговариваются к различным срокам в колонии строгого режима лишь на основании того, что посещали религиозные собрания и читали религиозную литературу, обсуждали социально-политические темы.

Согласно данным правозащитного центра «Мемориал», арестованные лишены свободы при отсутствии события или состава преступления с нарушением российского и международного права.

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир».

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Эмир-Усеина Куку и всех остальных фигурантов этого дела узниками совести и неоднократно проводила общественные кампании поддержку крымскотатарского правозащитника.

15 ноября 2018 года третий комитет Генеральной ассамблеи ООН принял обновленную версию украинской резолюции по правам человека в Крыму. Украинская резолюция называлась «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина». В документе в числе прочего указывается, что Россия должна подтвердить недопустимость захвата территории Крыма и признать политзаключенными Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку. 7 сентября 2019 года в результате «большого обмена» Владимир Балух и Олег Сенцов были освобождены. Эмир-Усеин Куку до сих пор остается в СИЗО.

17 июля 2019 года Европейский парламент обнародовал полный текст резолюции по итогам слушаний в отношении политических заключенных в России, в частности, незаконно заключенных украинских граждан. В списке указаны 130 имен украинских политзаключенных, среди которых имена фигурантов «ялтинского дела». Согласно документу, от РФ требовали немедленно освободить всех украинских политических заключенных.



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