Повені в Україні: МЗС просить допомоги у Євросоюзу й НАТО

08:01 26.06.2020   Украина

Міністерство закордонних справ звернулося до держав-партнерів та штаб-квартир міжнародних організацій з проханням про допомогу у подоланні наслідків природного лиха в західних областях України. Окремі звернення спрямовані др Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає Укрінформ.

“Представництво України при ЄС та Місія України при НАТО звернулися до інституцій ЄС та структур Альянсу, аби активувати Механізм цивільного захисту ЄС та залучити Євроатлантичний центр НАТО з реагування на катастрофи природного і техногенного характеру”, - поінформував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

МЗС розраховує на підтримку партнерами зусиль уряду України із захисту життя і здоров’я громадян, об’єктів критичної інфраструктури, зменшення негативного впливу природного лиха на господарську діяльність.

У міністерстві нагадали, що до Івано-Франківської області направлено додаткові підрозділи МВС, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій з відповідною технікою, а Кабінет міністрів України розглядає можливість виділення додаткових ресурсів на подолання наслідків повеней із Державного резервного фонду.

Як повідомлялося раніше, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Всього на території областей загинули 3 особи (Івано-Франківська область).

Зокрема, на Прикарпатті затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновані 149 км автодоріг та 90 мостів. Наразі без сполучення залишаються 33 населені пункти.

Станом на ранок 25 червня у Чернівецькій області залишається підтопленими 36 населених пунктів у семи районах та 4 вулиці у Чернівцях.



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