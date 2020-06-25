Причиной аварии стал заклинивший руль судна на скорости в 7 узлов, в результате экипаж ничего не смог сделать с плохо управляемым груженым сухогрузом.

Следовавший по Панамскому каналу сухогруз врезался в железнодорожный мост на реке Чагрес в окрестностях панамского города Гамбоа, причинив сооружению серьезные повреждения.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Глав Палуба.

Пострадавший мост является частью железнодорожной линии, которая проходит параллельно Панамскому каналу, обеспечивая пассажирские и грузовые перевозки между Атлантикой и Тихим океаном.

Виновник аварии - кипрский сухогруз MV Bluebill водоизмещением 37 000 тонн, построенный в 2004 году. Отмечается, что судно шло по каналу в северном направлении из Тихого в Атлантический океан из Кореи.

На видео запечатлен момент столкновения с мостом.

Трафик через Панамский канал сократился почти на 20%. Сокращение произошло в основном за счет круизных лайнеров, автомобилевозов и танкеров.