Сухогруз, проходивший по Панамскому каналу, разрушил железнодорожный мост / Видео
|21:40 25.06.2020
|Россия
Причиной аварии стал заклинивший руль судна на скорости в 7 узлов, в результате экипаж ничего не смог сделать с плохо управляемым груженым сухогрузом.
Следовавший по Панамскому каналу сухогруз врезался в железнодорожный мост на реке Чагрес в окрестностях панамского города Гамбоа, причинив сооружению серьезные повреждения.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Глав Палуба.
Пострадавший мост является частью железнодорожной линии, которая проходит параллельно Панамскому каналу, обеспечивая пассажирские и грузовые перевозки между Атлантикой и Тихим океаном.
Виновник аварии - кипрский сухогруз MV Bluebill водоизмещением 37 000 тонн, построенный в 2004 году. Отмечается, что судно шло по каналу в северном направлении из Тихого в Атлантический океан из Кореи.
На видео запечатлен момент столкновения с мостом.
Трафик через Панамский канал сократился почти на 20%. Сокращение произошло в основном за счет круизных лайнеров, автомобилевозов и танкеров.
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