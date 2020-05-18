Путин присвоил звание генерала армии командующему Южным военным округом

21:00 25.06.2020   Россия

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерала армии командующему Южным военном округом (ЮВО) Александру Дворникову. 

Соответствующий указ опубликован в базе правовых актов, пишет ТАСС.

"Присвоить воинское звание генерала армии Дворникову Александру Владимировичу", - говорится в документе.

Дворников с сентября 2015 года по июнь 2016 года командовал российской группировкой войск в Сирии. В сентябре 2016 года был назначен командующим войсками ЮВО.

Дворников родился 22 августа 1961 года в Уссурийске. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию им. М. В. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В 2005 году после окончания Военной академии Генштаба ВС РФ назначен на должность заместителя командующего армией, а позднее начальника штаба армии в Сибирском военном округе. С 2008 по 2010 года - командующий армией в Дальневосточном военном округе. В апреле 2012 года назначен на должность начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Центрального военного округа. Находясь в этой должности командовал группировкой войск в Сирии.

Имеет звание Героя Российской Федерации.

На данным момент Дворников является единственным командующим округом в звании генерала армии.



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