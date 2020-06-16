В Україні розробляють стратегію деокупації та реінтеграції Криму

21:20 25.06.2020   Крым

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим у взаємодії з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, РНБО і Міністерством закордонних справ працює над стратегією з деокупації та реінтеграції АР Крим та Севастополя.

Про це повідомив постійний представник президента в АРК Антон Кориневич, пише Інтерфакс.

"Наразі стратегію напрацьовують. По суті, представництво реанімувало роботу в цьому напрямі. Наша позиція однозначна - така стратегія у держави має бути", - сказав він на брифінгу в четвер у Києві, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Кориневич також наголосив на важливості ухвалення закону про корінні народи України, щоб закріпити це поняття на рівні держави й продемонструвати, що в Україні є три корінні народи, які мають стосунок до Кримського півострова: кримські татари, караїми та кримчаки.

"Робота триває. 8 липня будуть слухання в комітеті Верховної Ради України з прав людини та деокупації саме з питання забезпечення прав корінних народів. Я думаю, що може бути якийсь позитивний прогрес у цьому питанні. Ми впевнені в тому, що законодавче регулювання прав корінних народів є обов'язковим, і нам треба це питання довести до логічного завершення", - зазначив він.

Постпред президента Володимира Зеленського в АР Крим також зазначив, що відновлення подання води на півострів можливе лише після деокупації Криму, і це значний важіль тиску на державу-окупанта.



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