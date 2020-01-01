В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали

20:45 25.06.2020   Болгария

Трое рабочих пострадали из-за обрушения горных пород в строящемся тоннеле «Железница» на автомагистрали «Струма» в Болгарии. 

Обрушение произошло в среду, 24 июня, утром на южном выходе из тоннеля во время строительных работ. Трое пострадали и были доставлены в больницу, пишет BgNews.

Позже министр здравоохранения Болгарии Кирил Ананиев сообщил, что погибших в ходе инцидента не было. Место происшествия оцеплено полицией.

В соответствии с проектной документацией, тоннель «Железница», стоимость которого составляет около 185 млн левов (около 93 млн евро), должен стать самым длинным автомобильным тоннелем в Болгарии, его протяженность составит 2,2 километра, из которых 850 метров уже пробиты. Завершение строительства тоннеля запланировано на 2021 год.

Национальный институт метеорологии и гидрологии сообщил, что в 10-ти регионах Болгарии объявлен жёлтый код опасности из-за грядущих гроз с градом. Жёлтый код введён в следующих областях: Бургас, Варна, Велико Тырново, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Тырговиште и Шумен.



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