Україна внесла 175 пам’яток Криму до держреєстру об’єктів культурної спадщини національного значення
|20:30 25.06.2020
|Крым
Кабінет міністрів України на своєму засіданні прийняв постанови “Про внесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (АР Крим)” та “Про внесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (м. Севастополь)”.
Як пише Укрінформ, відповідно до документів, до реєстру внесено 175 об’єктів культурної спадщини національного значення, розташованих на тимчасово окупованій території Кримського півострова - 164 в АР Крим і 11 - у місті Севастополь, повідомляє пресслужба МКІП.
Також ці об’єкти виключені зі Списку обліку та охорони пам’ятників архітектури на території Української РСР.
У переліку - Ханський палац у Бахчисараї, генуезькі фортеці в Судаку та в Феодосії, палац “Ластівчине гніздо” в Гаспрі, Воронцовський, Лівадійський палац та інші визначні місця.
Ще на цю тему:
МЗС Росії розкритикувало запровадження Києвом санкцій проти Ермітажу за розкопки в Криму
На "охрану" объектов культурного наследия в Севастополе за год потратили более 2 млрд рублей
Оккупанты решили заняться "реконструкцией" "золотого кабинета" Ханского дворца / Фото
В оккупированном Крыму нашли золотые украшения скифов
У Криму на півмільйона рублів оштрафований підрядник «реконструкції» Воронцовського палацу
Оккупанты взялись за «реставрацию» Ливадийского дворца и парка
Оккупанты не нашли подрядчика для реставрации крепости «Керчь»