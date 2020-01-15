Кабінет міністрів України на своєму засіданні прийняв постанови “Про внесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (АР Крим)” та “Про внесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (м. Севастополь)”.

Як пише Укрінформ, відповідно до документів, до реєстру внесено 175 об’єктів культурної спадщини національного значення, розташованих на тимчасово окупованій території Кримського півострова - 164 в АР Крим і 11 - у місті Севастополь, повідомляє пресслужба МКІП.

Також ці об’єкти виключені зі Списку обліку та охорони пам’ятників архітектури на території Української РСР.

У переліку - Ханський палац у Бахчисараї, генуезькі фортеці в Судаку та в Феодосії, палац “Ластівчине гніздо” в Гаспрі, Воронцовський, Лівадійський палац та інші визначні місця.