Кориневич: 94 українські політв'язні перебувають в окупованому Криму та в РФ, близько 70 із них - кримські татари

20:15 25.06.2020   Крым

Постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич повідомив, що, за його даними, на сьогодні 94 українських політв'язнів перебувають на території тимчасово окупованого Криму та в Російській Федерації, з них близько 70 - це кримські татари.

За його словами, питання звільнення незаконно утримуваних громадян України постійно порушують представники української влади, передусім президент України Володимир Зеленський і українські дипломати на міжнародному рівні, пише Інтерфакс.

"І, на нашу думку, справді важливо затвердити законодавче регулювання і ухвалити закон, який стосувався б гарантій соціального та правового захисту з боку держави політичних ув'язнених, полонених і їхніх сімей", - зазначив Кориневич на брифінгу в четвер у Києві, повідомляє прес-служба Офісу президента.



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