Минэкономразвития России закладывает в прогноз на 2020-21 гг существенное снижение фонда оплаты труда в экономике.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект документа, который ведомство направило в правительство, пишет finanz.ru.

По итогам текущего года россияне потеряют 1,3 триллиона рублей в виде зарплат: суммарный фонд оплаты труда уменьшится до 24,8 трлн рублей, рассчитали в МЭР.

В 2021 году бизнес и госсектор продолжат экономить на сотрудниках, сократив расходы на оплату труда еще на 936 млрд рублей, полагают в ведомстве.

В общей сложности за два года россияне потеряют, таким образом, 2,2 трлн рублей в виде зарплат. Это приведет к существенном сокращению доходов Пенсионного фонда, а также фондов ОМС и соцстрахования, куда работодатели суммарно отчисляют по 30% от зарплат каждого работника.

По доходам соцфондов ударит также двукратное сокращение взносов для малого и среднего бизнеса. В результате в бюджете ПФР дыра превысит 40%. На ее покрытие из федеральной казны будет выделено 4,12 трлн рублей в этом году и по 4,3 трлн - в следующие два года.

Оперативная статистика Росстата, доступная пока лишь за нерабочий апрель, не показала существенного обвала доходов работающего населения. По оценке ведомства, средняя зарплата в стране выросла на 1276 рублей относительного прошлого года, до 49306 рублей.

Впрочем, номинального роста - на 1% - оказалось недостаточно, чтобы компенсировать инфляцию, и в реальном выражении - с учетом покупательной способности - зарплаты сократились на 2%.

При этом по сравнению с мартом зарплаты стали меньше меньше даже в номинале - на 1642 рубля, или 3,5%, а в реальном выражении падение достигло 4,3%.

Рекордсменом по обвалу зарплат стал сектор производства мебели (на 23,5% год к году); на 17,6% меньше в среднем сали получать работники гостиниц и предприятий общественного питания.

Под сокращения зарплат попали и бюджетники: на 3,7% в научных организациях, на 5,4% - в музеях и библиотеках.

Опросы показывают куда более мрачную картину. Исследование ЦСР, проведенное в апреле, показало, что 58% граждан жалуюся на снижение дохода в своих семьях, а 5% констатировали, что полностью его лишились.

Наиболее уязвимыми оказались предприниматели (75% отметили сокращение доходов), а также работники, получающие серую зарплату (74%), и жители Южного федерального округа (71%).

При этом 20% российских семей не имеют финансовой «подушки безопасности», а накопления 22% семей смогут покрыть лишь месячные расходы. В среднем накоплений опрошенных россиян хватит не больше чем на четыре месяца.

Треть респондентов (33%) рассказали, что в их трудовых отношениях произошли изменения: у 52% из них были снижены зарплаты, 25% были отправлены в неоплачиваемый отпуск, а 23% просто уволены.

По оценке Высшей школы экономики, во втором квартале реальные располагаемые доходы россиян в годовом выражении обвалились на 21,8%.

Это вдвое больше пиковых значений как кризиса 2008-09 гг, так и рецессии 2015-16 гг: тогда максимальное падение достигало 10,7% и 9,5% соответственно (декабрь-2008 и август-2016).