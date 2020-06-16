До суду передали справу торговців викраденою з військових частин під час анексії Криму зброєю / Відео

16:15 25.06.2020   Крым

Слідчі поліції Донеччини передали до суду кримінальне провадження щодо учасників організованої злочинної групи, яка збувала у Бахмутському районі вогнепальну зброю, боєприпаси і вибухівку «кримінальним колам».

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, пише Радіо Свобода.

«У зловмисників правоохоронці виявили та вилучили партію засобів ураження, викрадених бойовиками з українських військових частин під час анексії Криму у 2014 році... П’ятьох членів ОЗГ було затримано у березні цього року в момент продажу зброї. Поліцейські виявили та вилучили автомати Калашникова, протитанкові гранатомети, гранати, велику кількість патронів, а також понад 5 кілограмів тротилу і пластиду. У ході слідчих дій поліцейські задокументували чотири факти незаконної реалізації зброї, зокрема – для вчинення теракту. Обвинувачені неодноразово судимі, також встановлено причетність організатора групи до незаконних збройних формувань», – повідомили у Нацполіції.

Повідомляється, що досудове розслідування наразі завершене, кримінальну справу відкрили за статтями про вчинення злочину групою осіб і незаконне поводження зі зброєю.

Учасникам групи загрожує до 7 років позбавлення волі, повідомили в поліції.

На початку анексії Росією Криму у Міноборони України повідомляли, що російські військовослужбовці під дулами автоматів вивозили зброю, що була на балансі військових частин Збройних сил України. З Криму, за даними Міністерства оборони, Україна так і не змогла забрати сотні одиниць ракетно-артилерійських комплексів, бронетанкову техніку, автомобілі, військові кораблі та літаки.



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