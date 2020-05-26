Капитан Одесского морского торгового порта Кирилл Цюпко продлил срок подъема танкера «Делфи», затонувшего у пляжа «Дельфин» 22 ноября прошлого года.

Теперь владелец судна должен убрать его до 20 июля, сообщили в Администрации морских портов Украины. Ранее «дедлайном» был сегодняшний день, 25 июня, а первоначально судовладелец обещал ликвидировать последствия кораблекрушения до апреля, пишет Думская.

В АМПУ добавили, что собственник «Делфи» по-прежнему выражает готовность поднять танкер своими силами, заявляет о понимании своей ответственности и отказывается от привлечения государственных организаций.

«АМПУ к этому подъему готова еще начиная с 1 апреля 2020 года (первоначально установленного капитаном порта срока). Тендерная документация тщательно отработана и согласована, средства в финансовом плане предусмотрены», — отмечают в Администрации.

АМПУ займется подъемом только если владелец судна не справится с этим в сроки, установленные капитаном, и документально подтвердит, что готов компенсировать расходы на проведение работ.

«В любом случае платить за поднятие и удаление судна должен его владелец», — подчеркивает пресс-служба госпредприятия.

Танкер-бункеровщик «Делфи» потерпел крушение у одесского берега 22 ноября 2019 года. Судовладелец обещал убрать его до начала курортного сезона, но обманул.

Два дня назад из трюма танкера снова начали вытекать горюче-смазочные материалы. Образовалось огромное пятно. Пробы воды, отобранные вчера днем, показали, что предельно допустимая концентрация нефтепродуктов превышена в 1,6 раза.

Формальным собственником танкера является британская компания MISTER DRAKE PC, реальным — бывший депутат Николаевского областного совета от Партии регионов Олег Ковтунов.