Конкурент украинскому порту Пивденный: В РФ начал работу новый терминал

21:10 25.06.2020   Россия

В России запускают в работу новый портово-логистический комплекс "Ультрамар", расположенный примерно в 100 км на запад от Санкт-Петербурга на берегу Финского залива.

Новый логистический комплекс создаст конкуренцию транзитным грузопотокам, идущим через украинский порт Пивденный.

Как пишет ЦТС со ссылкой на online47, сегодня, 25 июня, на терминале "Ультрамар" проходит церемония открытия железнодорожной ветки и даже состоялось прибытие первого грузового поезда с минудобрениями. Всего было построено 11 км ж/д путей и путепровод.

По информации портала Инфоиндустрия, до 29 июня на терминале будут приняты удобрения, доставленные по ж/д, а в июле запланирована отгрузка первого судна.

"В июле будет отгрузка первого судна. Рассчитываем за год отправить 3-4 млн т сыпучих грузов. В полную силу терминал заработает с весны 2021-го, пропускная способность вырастет до 12 млн т в год", - заявил директор по развитию ООО "Ультрамар" Виктор Гешеле.

На мощностях "Ультрамара" будут переваливать грузы "Акрон", "Уралхим", холдинги "ФосАгро" и "Металлоинвест". Ведутся переговоры с "Еврохимом".

Изначально терминал строился под перевалку минудобрений, но позже проект был расширен и под перевалку металлопродукции. Так, в прошлом году "Ульрамар" и "Металлоинвест" подписали договор о строительстве в порту Усть-Луга специализированного терминала по перевалке железорудных окатышей и горячебрикетированного железа (ГБЖ). Объем перевалки через новый терминал составит 2,5 млн т в год. Контракт предусматривает строительство дополнительных складских площадей и причала для приема судов типа Panamax.

Отметим, что начало перевалки "Металлоинвестом" ЖРС и ГБЖ через терминал "Ультрамар" может создать риск потери транзитных грузопотоков для украинского порта Пивденный.

Об этом говорил в одном из интервью и генеральный директор "Ультрамара" Андрей Бонч-Бруевич. "С "Металлоинвестом" у нас пятилетний контракт на 2,5 млн тонн окатышей и ГБЖ ежегодно на условиях take-or-pay, с опционом 0,5 млн тонн. Это объемы, которые они будут переводить из Клайпеды и порта Южный", - заявил он в июне прошлого года.

В рамках реализации проекта с "Металлоинвестом" на терминале "Ультрамар" строится отдельная площадка генеральных грузов. Первая ее очередь должна быть запущена в работу уже в текущем году.



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