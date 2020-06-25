Компания Alstom на мощностях "Электровозосборочного завода" в Казахстане произвела 12-й локомотив Prima T8 AZ8A для Азербайджанских железных дорог (ADY).

В данный момент осуществляется доставка электровоза заказчику, пишет ЦТС, ссылаясь на информацию КТЖ.

"Организована перевозка электровоза серии AZ8A за №0012, изготовленного французской машиностроительной компанией Alstom Transport SA, из Казахстана в Азербайджан… Маршрут отправки необычного груза стартовал со станции Сороковая, далее паромом через порты Курык и Алят (Азербайджан) до станции Баладжары (Азербайджан). Срок доставки груза - до 10 дней", - сообщили в казахстанской ж/д компании.

Там также напомнили, что в дальнейшем предусмотрена перевозка еще 28 подобных электровозов. Средняя периодичность отправок - 1 раз в месяц.

Как писал ЦТС, первый AZ8A для Азербайджанских железных дорог был отправлен в декабре 2018 года. Электровоз переменного тока AZ8A на платформе Prima предназначен для эксплуатации на сети железных дорог с шириной колеи 1520 мм. Его конструкция основана на локомотивах KZ8A, которые эксплуатируются в Казахстане, но с учетом технических условий ADY. Двухсекционный магистральный электровоз с асинхронными тяговыми двигателями имеет мощность 8800 кВт и способен вести составы весом до 9 тыс. тонн. Локомотив предназначен для эксплуатации на ж/д, электрифицированных переменным током напряжением 25 кВ и частотой 50 Гц. Электровоз имеет 8 осей и способен развивать скорость до 120 км/ч.

Контракт на закупку 40 грузовых электровозов и 10 пассажирских был подписан между Азербайджанскими железными дорогами и Alstom еще в мае 2014 года.